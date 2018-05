91-Jähriger erliegt den Verletzungen

Citroen-Fahrer übersieht Opel

Det­mold. Bei Ein­bie­gen von der Dor­la­straße auf die die Blom­ber­ger Straße hat ein 91-jäh­ri­ger Ci­troen-Fah­rer am Mitt­wo­cha­bend einen vor­fahrt­be­rech­ti­gen Opel ü­ber­se­hen, der in Fahrtrich­tung Blom­berg un­ter­wegs war. Trotz Aus­sweich­ver­such des 26-jäh­ri­gen Opel-Fah­rers stießen die bei­den Au­tos im Ein­mün­dungs­be­reich zu­sam­men. Beide Fah­rer ka­men schwer­ver­letzt ins Kli­ni­kum. Ei­ner von ih­nen verstarb noch am Abend. Der 91-Jäh­rige hatte zunächst am dor­ti­gen Stopp-Zei­chen be­zie­hungs­weise an der Hal­te­li­nie an­ge­hal­ten und war dann trotz Quer­ver­kehr auf die Blom­ber­ger Straße ei­ge­bo­gen. Nach der Erst­ver­sor­gung vor Ort ka­men beide Fah­rer ins Kli­ni­kum, wo der 91-Jäh­rige Stun­den später sei­nen Ver­let­zun­gen er­lag. Die nicht mehr fahr­be­rei­ten Fahr­zeuge muss­ten von der Un­fall­stelle weg­ge­schleppt wer­den. Der Sach­scha­den könnte sich im Be­reich von 15.000 Euro be­we­gen.

