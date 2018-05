Blue Power im Lipperland

Klimaneutrale Wertstofferfassung soll die Umwelt entlasten

Kreis Lip­pe. Die Ab­fall­ent­sor­gung in Lippe wird um­welt­freund­li­cher. Die Töns­meier-Gruppe und der Fahr­zeugher­stel­ler "Faun" ha­ben sich dar­auf ge­ei­nigt, in den kom­men­den Jah­ren für eine kli­ma­neu­trale Ab­fall- und Wert­stof­fer­fas­sung im Lip­per­land um­zu­set­zen. Ver­tre­ter der Kreis­ver­wal­tung und der Un­ter­neh­men zeich­ne­ten am Rand der welt­größten Um­welt­messe IFAT einen Vor­ver­trag, der das wei­tere Vor­ge­hen fest­legt. Im Mit­tel­punkt der Pla­nun­gen steht da­bei eine neue Fahr­zeug­ge­ne­ra­tion, die von ei­nem Elek­tro­mo­tor an­ge­trie­ben wird. Die­ser wird – im Re­gel­fall – aus Bat­te­rien im Fahr­zeug ge­speist. Reicht der Strom­vor­rat nicht aus, kön­nen Brenn­stoff­zel­len aus Was­ser­stoff die benötigte zu­sätz­li­che Ener­gie zur Ver­fü­gung stel­len. Die Brenn­stoff­zelle hat einen deut­lich bes­se­ren Wir­kungs­grad als der Ver­bren­nungs­mo­tor, ist ins­ge­samt CO2-neu­tral und emit­tiert keine an­de­ren Schad­stof­fe. Ge­genü­ber ei­ner Bat­te­rie hat der Was­ser­stoff einen deut­lich höhe­ren Ener­gi­ein­halt und da­mit ein ge­rin­ge­res Ge­wicht.

"­Mit der Er­pro­bung ei­nes Pro­to­ty­pen leis­tet der Kreis Lippe – ge­mein­sam mit den be­tei­lig­ten Un­ter­neh­men einen wich­ti­gen Bei­trag zur Ex­zel­lenz-In­itia­tive Mas­ter­plan 100 Pro­zent Kli­ma­schutz, mit der die Bun­des­re­gie­rung die Er­rei­chung der deut­schen Kli­ma­ziele ver­folg­t", be­tont Dr. Ute Rö­der, Lei­te­rin des Fach­be­reichs Um­welt und Ener­gie beim Kreis Lip­pe, wel­cher als ei­ner von 22 Kom­mu­nen bun­des­weit als Vor­bild im Kli­ma­schutz vom Bund mit der Ex­zel­lenz In­itia­tive ge­för­dert wird. Für "Faun" hat die Er­pro­bungs­pha­se, die im Jahr 2019 be­gin­nen soll, eben­falls eine wich­tige Be­deu­tung. Das Un­ter­neh­men hat be­reits 2006 mit der Ent­wick­lung al­ter­na­ti­ver An­triebe be­gon­nen und ist Vor­rei­ter im Seg­ment der emis­si­ons­frei an­ge­trie­be­nen Fahr­zeu­ge. "Eine wich­tige Grund­lage für die­sen Er­folg sind um­fang­rei­che Nut­zungs­tests, die uns eine suk­zes­sive Op­ti­mie­rung der Pro­to­ty­pen bis hin zur Se­ri­en­reife er­mög­li­chen. Der Kreis Lippe ist – mit sei­ner Sied­lungs­struk­tur und sei­ner re­lief- und ab­wechs­lungs­rei­chen Land­schaft – für sol­che Testrei­hen prä­des­ti­nier­t", so Bur­kard Opp­mann, Ge­schäfts­füh­rer der "Faun"- Ser­vices. Auch für Töns­meier hat das ge­plante Pro­jekt in Lippe einen enor­men Stel­len­wert, denn das Un­ter­neh­men aus Porta West­fa­lica setzt seit je­her auf tech­ni­sche In­no­va­tio­nen zur Wei­ter­ent­wick­lung ei­ner nach­hal­ti­gen Kreis­l­auf­wirt­schaft. "Dass wir die nächs­ten Schritte auf dem Weg zu ei­ner kli­ma­neu­tra­len und emis­si­ons­freien Sam­mel­lo­gis­tik ge­mein­sam mit zwei be­währ­ten Part­nern ge­hen kön­nen, ist für uns ein ech­ter Glücks­fall", freut sich Jür­gen Kai­ser, Ge­schäfts­füh­rer der Töns­meier Ser­vice. "Wenn wir künf­tig un­sere Fahr­zeuge am Kom­post­werk Lemgo mit Ener­gie­trä­gern be­tan­ken, die aus lip­pi­schen Bio­ab­fäl­len ge­won­nen wer­den oder mit Was­ser­stoff aus ei­ner Power-to-X An­lage aus lip­pi­scher Wind­kraft, schaf­fen wir einen ech­ten Mehr­wert für die Um­welt im schö­nen Lip­per­lan­d", sind sich Kai­ser und Rö­der in Mün­chen ei­nig.

vom 26.05.2018 | Ausgabe-Nr. 21B

