Kreis Lip­pe/­Det­mold. Der Mo­nat Ra­ma­dan hat be­gon­nen und Mus­lime auch in Deutsch­land fas­ten von Son­nen­auf­gang bis zum Son­nen­un­ter­gang. Nach ei­nem Ge­bet wird nach Son­nen­un­ter­gang in der Mo­schee oder Zu­hause ge­mein­sam ge­ges­sen. Die in­ter­na­tio­na­len Stu­die­ren­den des Wohn­heims "­die Bur­se" in Det­mold wol­len das abend­li­che Fas­ten­bre­chen am Diens­tag, den 29. Mai, ab 20.30 Uhr im Cafe Viva (Wie­sen­straße 5) fei­ern und la­den dazu alle In­ter­es­sier­ten herz­lich ein. Mit ei­nem Ge­spräch ü­ber die Be­deu­tung des Fas­tens bei Chris­ten und Mus­li­men eröff­net Hoch­schul­pas­to­rin Dr. Ka­tha­rina Kleine Ven­ne­kate mit den Stu­die­ren­den der Burse den Abend. Nach Son­nen­un­ter­gang kön­nen sich alle am in­ter­na­tio­na­len Buf­fet stär­ken. Je­der ist ein­ge­la­den zu kom­men. Die Ver­an­stal­tung ist kos­ten­frei.

