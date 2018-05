Vermisste nach vier Minuten gerettet

Johanniter-Rettungshunde Django und Tabor bestehen Prüfungen mit Bravour

Kreis Lip­pe/Höx­ter (la). Zwei Pilz­samm­ler ha­ben sich ver­irrt und wer­den seit Stun­den ver­misst. Ir­gendwo in die­sem 30.000 m² großen Wald­ge­biet – das ent­spricht rund 4,5 Fuß­ball­fel­dern –, dicht be­wach­sen mit Bäu­men und Sträu­chern, war­ten sie auf Hil­fe. Jetzt zählt jede Mi­nu­te, doch zum Glück für die "Pilz­samm­ler" ist dies kein Ernst­fall, son­dern eine Prü­fung für an­ge­hende Ret­tungs­hun­de. Mit da­bei: Hün­din Anouk und Jutta Spren­ger, Lei­te­rin der Ret­tungs­hun­destaf­fel im Jo­han­ni­ter-Re­gio­nal­ver­band Lippe-Höx­ter.

Sechs an­ge­spannte Stun­den muss die zwei­jäh­rige La­bra­dor­hün­din Anouk war­ten, bis sie ihre Spür­nase bei der Prü­fung in Trit­tau be­wei­sen darf. Nach ge­rade mal vier Mi­nu­ten rei­ner Such­zeit ist dann al­les vor­bei – Prü­fung be­stan­den. "Zwan­zig Mi­nu­ten ha­ben die Prüf­lin­ge, um das Ge­biet zu durch­su­chen. Dass Anouk es in ei­nem Bruch­teil der Zeit ge­schafft hat, zeigt, wie gut wir in den letz­ten Mo­na­ten ge­ar­bei­tet ha­ben und mit wel­chem Ei­fer sie ihre Auf­gabe an­geht", freut sich Jutta Spren­ger. Die Höx­te­ra­ne­rin ist zu Recht stolz auf die Leis­tung ih­rer Hün­din, die sich nun zer­ti­fi­zier­ter Flächen-Ret­tungs­hund nen­nen darf. Und noch zwei Gründe gab es nun für die Jo­han­ni­ter-Ret­tungs­hun­destaf­fel sich zu freu­en: Django und Ta­bor ha­ben ihre ers­ten Hürde zum pro­fes­sio­nel­len Ret­ter er­folg­reich ab­sol­viert. Die bei­den Vier­bei­ner aus Bad Sal­zu­flen und Kal­le­tal ha­ben ih­ren Eig­nungs­test zum Ret­tungs­hund be­stan­den. Da­bei wird ge­prüft, wie sie auf un­ge­wohnte Si­tua­tio­nen rea­gie­ren, z.B. ein hin­fal­len­der Jog­ger, laute Geräu­sche oder eine große Gruppe frem­der Per­so­nen. Django und Ta­bor mit ih­ren Hun­de­füh­rern Tris­tan Os­teresch und Bianca Re­ke­meyer ha­ben alle Auf­ga­ben mit großer Ge­las­sen­heit ge­meis­tert. "Hier zeigt sich, dass die bei­den Hunde nicht nur die cha­rak­ter­li­chen Grund­vor­aus­set­zun­gen für einen Ret­tungs­hund mit­brin­gen, son­dern auch dass sie ih­ren Hun­de­füh­rern be­din­gungs­los ver­trau­en", lobt Spren­ger. Jetzt be­ginnt für Django und Ta­bor die ei­gent­li­che Aus­bil­dung, bis sie zu­sam­men mit Anouk und den an­de­ren Hun­den der Jo­han­ni­ter-Staf­fel auf Ret­tungs­mis­sion ge­hen kön­nen. Wenn in den Krei­sen Lippe und Höx­ter ein Mensch ver­misst wird, dann kann die Po­li­zei die Ret­tungs­hunde des Jo­han­ni­ter-Re­gio­nal­ver­ban­des Lippe-Höx­ter um Un­ter­stüt­zung bit­ten. Dafür trai­niert die Staf­fel zwei­mal die Wo­che. "Rund zwei Jahre dau­ert es, bis ein Hund vollstän­dig aus­ge­bil­det ist", er­klärt Jutta Spren­ger, die ge­nau wie ihre Staf­fel­kol­le­gen die Ret­tungs­hun­de­ar­beit aus­sch­ließ­lich eh­ren­amt­lich be­treibt. Die Ret­tungs­hun­destaf­fel der Jo­han­ni­ter in Lippe-Höx­ter freut sich ü­ber neue Mit­strei­ter (mit und ohne Hun­d), die sich für die Ar­beit der Staf­fel in­ter­es­sie­ren und in­for­mie­ren möch­ten. Kon­takt un­ter: jut­ta.spren­ger@­jo­han­ni­ter.de

