Kostenloses Seminar

Stellensuche mit der Jobbörse

Det­mold. »­Stel­len­su­che mit der Job­bör­se« lau­tet das Thema ei­nes kos­ten­lo­sen Se­mi­nars, zu dem die Det­mol­der Ar­beit­s­agen­tur am Mitt­wo­ch, 13. Ju­ni, in das Be­rufs­in­for­ma­ti­ons­zen­trum (BiZ) an der Wit­te­kind­straße 2 ein­lädt. Be­ginn der etwa dreistün­di­gen In­for­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung ist um 9 Uhr.

Mit zahl­rei­chen Be­wer­ber­pro­fi­len und Stel­len bie­tet die Job­börse der Bun­de­s­agen­tur für Ar­beit Ar­beit­su­chen­den einen um­fas­sen­den Ü­ber­blick ü­ber die Stel­len­an­ge­bote in Deutsch­land und im Aus­land. Die Teil­neh­mer der In­for­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung »­Stel­len­su­che mit der Job­bör­se« er­hal­ten Tipps und An­lei­tun­gen zum Er­stel­len ei­nes per­sön­li­chen Be­wer­ber­pro­fils und der da­zu­gehö­ri­gen in­di­vi­du­el­len Stel­len­su­che. Die Such­mög­lich­kei­ten wer­den in der Ver­an­stal­tung aus­führ­lich dar­ge­stellt und kön­nen vor Ort an den PC-Geräten des BiZ er­probt wer­den. Wei­ter­hin er­hal­ten die Teil­neh­mer/in­nen In­for­ma­tio­nen zu al­ter­na­ti­ven Stel­len­bör­sen im In­ter­net und zu wei­te­ren An­ge­bo­ten der Agen­tur für Ar­beit Detmo ld. Als Lei­ter des BIZ führt Tho­mas San­ders durch die Ver­an­stal­tung. Eine An­mel­dung ist un­ter der Ruf­nm­mer (05231) 610222 oder per E-Mail an »­Det­mol­d.­Bi­Z@­ar­beit­s­agen­tur.­de« er­for­der­lich.

vom 26.05.2018 | Ausgabe-Nr. 21B

