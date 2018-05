Notfallcontainer retten Dokumente

Im Falle von Brand- oder Wasserschäden können Kulturgüter geschützt werden

Not­fall­con­tai­ner-Ü­ber­gabe mit Dr. Jo­han­nes Bur­kardt (Lei­ter Lan­des­ar­chiv NRW, Ab­tei­lung OW­L), Dr. Chris­tine Rüh­ling (Lip­pi­sche Lan­des­bi­blio­thek), Uwe Lu­kas (Feu­er­wehr), To­nia Witt­haut (Lan­des­ar­chiv NRW, Ab­tei­lung OWL) und Katja Wiebe (Ar­chiv der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che, von links). Fo­to: WAG

Det­mold (WAG). Sie­ben Not­fall­con­tai­ner wur­den am Don­ners­tag am Bau­hof an der Ge­orgstraße der Det­mol­der Feu­er­wehr ü­ber­ge­ben, die im Ka­ta­stro­phen­fall dazu die­nen sol­len, his­to­ri­sche Do­ku­mente oder wert­volle Bil­der zu schüt­zen. Der Not­fall­ver­bund Det­mold hatte sich für die An­schaf­fung der Not­fall­con­tai­nern stark ge­macht. Die Con­tai­ner kom­men dem Ar­chiv der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che, der Bi­blio­thek der Hoch­schule für Mu­sik, dem Kreisar­chiv Lip­pe, dem Lan­des­ar­chiv NRW, der Lip­pi­schen Lan­des­bi­blio­thek, dem Lan­des­mu­seum und dem Stadt­ar­chiv Det­mold zu­gu­te. Die In­sti­tu­tio­nen un­ter­stüt­zen sich ge­gen­sei­tig, um bei Was­ser- oder Brand­schä­den Kul­tur­güter zu ret­ten.

"­Man muss ja nur an den Ein­sturz des Köl­ner Stadt­ar­chivs oder an den Brand in der Anna Ama­lia Bi­blio­thek in Wei­mar den­ken, dann sieht man, wie schnell so et­was manch­mal ge­hen kann", er­läu­tert Dr. Jo­han­nes Bur­kardt vom Lan­des­ar­chiv NRW den Hin­ter­grund der An­schaf­fung. Die Con­tai­ner ent­hal­ten Schutz­anzü­ge, Ar­beit­s­ti­sche und Ma­te­ria­li­en, mit de­nen die Kul­tur­güter ver­packt und trans­por­tiert wer­den kön­nen. Die Kos­ten lie­gen bei 25.700 Eu­ro, die zum größten Teil aus För­der­gel­dern der Ko­or­di­nie­rungs­stelle für die Er­hal­tung des schrift­li­chen Kul­tur­guts (KEK) stam­men. Die rest­li­chen Kos­ten ü­ber­nah­men die am Not­fall­ver­bund be­tei­lig­ten Or­ga­ni­sa­tio­nen. Der­ar­tige Con­tai­ner kön­nen nicht bei je­der der am Not­fall­ver­bund be­tei­lig­ten Or­ga­ni­sa­tio­nen selbst vor­ge­hal­ten wer­den, so dass ein zen­tra­ler La­ger­platz ge­fun­den wer­den muss­te. Die­ser be­fin­det sich nun in ei­ner der La­ger­hal­len des Bau­hofs, die durch ein Not­fall-Schlüs­sel-Sys­tem per­ma­nent zugäng­lich ist. "­Die Mit­ar­bei­ter der ein­zel­nen In­sti­tu­tio­nen sind be­reits größten­teils auf den Um­gang mit den Con­tai­nern ge­schult wor­den. Ein­mal jähr­lich soll nun eine re­gel­mäßige Ü­bung statt­fin­den", sagt Dr. Chris­tine Rüh­ling von der Lip­pi­schen Lan­des­bi­blio­thek. "­Die Ko­or­di­na­tion mit der Feu­er­wehr hat im­mer su­per funk­tio­niert. Wir konn­ten alle noch viel ler­nen, was den Um­gang mit den ein­zel­nen Geräten an­geht", fügt Rüh­ling hin­zu. Trotz al­lem hof­fen alle Be­tei­lig­ten, dass die Con­tai­ner nie­mals zum Ein­satz kom­men müs­sen.

vom 26.05.2018 | Ausgabe-Nr. 21B

