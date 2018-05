Virtuose Blockflöte

Nölle konzertiert in Bad Salzuflen

Bad Sal­zu­flen (la). Am Sams­tag, 26. Mai, gibt es in der Stadt­kir­che "Ohr­wür­mer früh­klas­si­scher Mu­si­k" zu hören, meis­ter­haft ge­spielt auf der Block­flöte von dem Flötis­ten Horst Nöl­le. Früh­lings­haf­tes, Gef ühl­vol­les, Vir­tuo­ses – Werke des ga­lant-hei­te­ren Ro­koko von Ja­mes Hook und an­de­ren ho­len den Früh­ling in die Kir­che. Horst Nölle spielt ver­schie­dene Block­flöten, be­glei­tet am Kla­vier von Wal­traud Hui­zing.

Horst Nölle hat Block­flöte im künst­le­ri­schen Haupt­fach stu­diert. Er legte die Künst­le­ri­sche Rei­fe­prü­fung im Fach Block­flöte ab und er­warb par­al­lel dazu das Di­plom der Staat­li­chen In­stru­men­tal-Mu­sik­leh­rer­prü­fung. Viel­ge­stal­tige Solo- und Kam­mer­kon­zerte be­le­gen seine ü­ber die Re­gion hin­aus­rei­chende und bun­des­weite frei­be­ruf­li­che künst­le­ri­sche Tätig­keit. Ne­ben ver­schie­de­nen CD-Pro­duk­tio­nen grün­dete er das Ba­rock-Duo "­Ta­fel­spitz" für ba­ro­cke und früh­klas­si­sche Ta­fel­mu­sik. Horst Nölle spielt Block­flöten aus Gre­na­dill bzw. Eben­holz des Flöten­bau­ers Hans-Con­rad Fehr in Stäfa bei Zürich.

vom 23.05.2018 | Ausgabe-Nr. 21A

