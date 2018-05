Stimmen zum Rudelgucken: Ist der große "Hype" vorbei?

Explodierende Kosten schrecken Veranstalter und Kommunen ab

Kreis Lippe (n­r). Tatsäch­lich steht der Kreis Lippe nicht al­lein auf wei­ter Flur, wenn es in die­sem Som­mer heißt: "K­ein Som­mer­mär­chen mit Pu­blic View­ing". Seit dem Love­pa­rade-Un­glück 2010 in Duis­burg und der Sil­ves­ter­nacht in Köln 2015 ma­chen es neue Si­cher­heits­maßstäbe und hohe Kos­ten den Ver­an­stal­tern und Städ­ten schwer, öf­fent­li­che Events auf die Beine zu stel­len. Ge­rade Ver­an­stal­ter größe­rer Events müs­sen straff kal­ku­lie­ren. Ru­del­gu­cken scheint in ganz Deutsch­land ein Aus­lauf­mo­dell zu wer­den. Nur we­nige Städte bie­ten Pu­blic View­ing auf Rie­sen­lein­wän­den zur WM an. In Det­mold ist das ge­plante große Pu­blic View­ing jetzt kurz­fris­tig ab­ge­sagt wor­den – der Kos­ten we­gen. Für die Ga­stro­no­men der Re­gion bleibt das Pu­blic View­ing aber Pflicht­teil, auch wenn sich die Zahl der Mit­fie­bern­den in klei­nem Rah­men be­wegt. Es ist nicht als zu­sätz­li­che Ein­nah­me­quel­le, als viel­mehr Ser­vice für die Gäste ge­dacht. Statt die Groß­ver­an­stal­tun­gen also als Ca­te­rer zu un­ter­stüt­zen, bie­ten sie für ihre Gäste Live-Ü­ber­tra­gun­gen auf Groß­fern­se­hern an. Ein Licht­blick für Fuß­ball­fans...

Ja­kob Berg­mann (Get Live Even­tagen­tur Det­mold) "Es wird die­ses Jahr kein Pu­blic View­ing in Det­mold ge­ben. Ge­plant hat­ten wir das Event be­reits vor zwei Jah­ren für das Ro­sent­hal. Auf­grund ei­ner an­de­ren Groß­ver­an­stal­tung muss­ten wir auf den Kai­ser-Wil­helm-Platz aus­wei­chen. Da die Fläche nicht die ge­wünsch­ten Ka­pa­zitäten zulässt, hat der größte Spon­sor die Un­ter­stüt­zung für das Pu­blic View­ing re­du­ziert. Von Sei­ten der Stadt Det­mold hat­ten wir zwar zu je­der Zeit großar­tige Un­ter­stüt­zung er­hal­ten und auch hier wurde bis zum Schluss ge­ha­dert, ob man die Kos­ten durch höhere Ticket­preise aus­glei­chen könn­te, aber letzt­end­lich ha­ben wir uns alle da­ge­gen ent­schie­den. Die Ticket­preise hät­ten deut­lich ü­ber de­nen von vor 2 Jah­ren lie­gen müs­sen und wer möchte schon 5-8 Euro zah­len, um ein Fuß­ball­spiel auf ei­ner Lein­wand zu ver­fol­gen? Da­bei geht es gar nicht um den Pro­fit. In­zwi­schen sind die Kos­ten durch Si­cher­heits­auf­la­gen, Kon­zepte und auch die tech­ni­schen An­la­gen so in die Höhe ge­schos­sen, dass man gut kal­ku­lie­ren muss. Was nicht heißen soll, dass wir uns ganz vom Pu­blic View­ing zurück­zie­hen. Die Re­so­nanz auf das letzte Event war großar­tig und die im­mer noch hohe Nach­frage las­sen uns aber nicht die Frage stel­len, ob sol­che Ver­an­stal­tun­gen noch zeit­gemäß sind. Die Men­schen wol­len ge­mein­sam fei­ern und Spaß ha­ben – auch in größe­rem Rah­men. Für uns be­deu­tet das nur, in zwei Jah­ren zur Eu­ro­pa­meis­ter­schaft einen adäqua­ten Platz zu fin­den, der gut und gern 3.000 Men­schen auf­neh­men kann.

vom 23.05.2018 | Ausgabe-Nr. 21A

Drucken | Versenden