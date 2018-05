Feuer vernichtet Veranstaltungshalle

Nächtlicher Großbrand an der Straße "Am Sportplatz"

Oer­ling­hau­sen-Hel­pup (no­k). Auf dem Dorf­platz an der Gold­straße fei­erte die jün­gere Ge­ne­ra­tion noch aus­ge­las­sen das Hel­pu­per Dorf­fest, ei­nige Fest­wa­gen­ge­mein­schaf­ten saßen noch in ge­sel­li­ger Runde zu­sam­men, um den bun­ten Fest­zug durch den Ort re­vue pas­sie­ren zu las­sen, als Blau­licht, Mar­tins­hör­ner, ein hel­ler Feu­er­schein und Brand­ge­ruch die "­Gute-Laune-Stim­mung" trüb­ten. In un­mit­tel­ba­rer Nähe des ehe­ma­li­gen Bahn­hofs stand kurz nach Mit­ter­nacht eie Ver­an­stal­tungs­halle mit an­gren­zen­der Sauna und an­gren­zen­der Tisch­le­rei in Flam­men.

Ge­gen 0.36 Uhr hat­ten Zeu­gen die Feu­er­wehr alar­miert. Ne­ben der Lösch­zug Hel­pup wur­den auch der Lösch­zug Oer­ling­hau­sen, Lage-Kach­ten­hau­sen und Leo­polds­höhe zur Ein­satz­stelle an der Straße "Am Sport­platz" ge­ru­fen. Schnell stand für die ein­tref­fen­den Wehr­leute Fest, dass der be­trof­fene Ge­bäu­de­teil nicht mehr zu ret­ten war. Vor­ran­gig galt es ein Ü­ber­grei­fen der Flam­men auf an­gren­zende und be­nach­barte Ge­bäude zu ver­hin­dern. Die Lösch­ar­bei­ten ge­stal­te­ten sich auf­grund der "knap­pen" Was­ser­ver­sor­gung – es muss­ten Schlauch­lei­tun­gen ü­ber die Bahn­schie­nen und ü­ber meh­rere 100 Me­ter Ent­fer­nung ver­legt wer­den – an­fangs als sehr schwie­rig. Durch das Feuer wur­den der Fest­saal und die Sauna kom­plett zer­stört. In der Tisch­le­rei ent­stand er­heb­li­cher Sach­scha­den. Ins­ge­samt wird der Scha­den vor­läu­fig auf ca. 600.000 Euro ge­schätzt. Auf­grund der Lösch­ar­bei­ten musste der Bahn­ver­kehr vor­ü­ber­ge­hend ein­ge­stellt und die Straße kurz­fris­tig vollstän­dig ge­sperrt wer­den. Zur Brand­ur­sa­che kann noch nichts mit­ge­teilt wer­den. Der Brand­ort wurde be­schlag­nahmt und die Brander­mitt­ler der Kreis­po­li­zei­behörde ha­ben die Er­mitt­lun­gen ü­ber­nom­men. Bis­lang gibt es noch keine An­halts­punkte oder Ten­den­zen zur mög­li­chen Ent­ste­hung des Feu­ers. Aus die­sem Grund bit­tet die Po­li­zei in Lippe mög­li­che Zeu­gen, die et­was im Zu­sam­men­hang mit dem Brand ge­se­hen oder be­merkt ha­ben, sich beim KK 1 in Det­mold un­ter der Ruf­num­mer (05231) 6090 zu mel­den.

vom 23.05.2018 | Ausgabe-Nr. 21A

