Keine öffentlichen Großveranstaltungen (Public-Viewing) zur WM 2018

Kreis Lippe (no­k). Die Fuß­ball-Bun­des­li­gasai­son ist be­en­det und auch der DFB-Po­kal-Wett­be­werb ist seit dem ver­gan­ge­nen Sams­tag Ge­schich­te. Jetzt kon­zen­trie­ren sich die Au­gen und Oh­ren der Fuß­ball­freunde auf die FIFA-Fuß­ball-Welt­meis­ter­schaft Russ­land 2018. Nur noch 21 Ta­ge, dann be­ginnt der Wett­be­werb mit dem Spiel des Gast­ge­bers Russ­land ge­gen die Aus­wahl Saudi-Ara­biens in Mos­kau. Um 18 Uhr Orts­zeit (17 Uhr MEZ Som­mer­zeit) wird der Eröff­nungs­spiel im Luz­h­niki-Sta­dion an­ge­pfif­fen. Wahre Fans aus Lippe wer­den wahr­schein­lich be­reits dann schon vor den TV-Mo­ni­to­ren sit­zen, um das Tur­nier von Be­ginn an zu ver­fol­gen. Noch größer dürfte das In­ter­esse al­ler­dings am 17. Juni wer­den, denn dann greift die deut­sche Na­tio­nal­mann­schaft im Vor­run­den­spiel der Gruppe F an glei­cher Stelle in das Tur­nier­ge­sche­hen ein.

Ers­ter Geg­ner für das Team von Bun­des­trai­ner Joa­chim Löw ist die Aus­wahl Me­xi­kos. An­stoß zu der Par­tie ist um 18 Uhr Orts­zeit und so­mit 17 Uhr deut­scher Zeit. Hier kön­nen die deut­schen Ki­cker den Grund­stein zu ei­nem er­folg­rei­chen Tur­nier­ver­lauf le­gen. Wunsch­ziel ist für den DFB natür­lich die er­folg­rei­che Ti­tel­ver­tei­di­gung. Der Weg bis ins Fi­nale (15. Ju­li) wird al­ler­dings kein leich­ter sein. Wei­tere Geg­ner in der Vor­run­den­gruppe F sind Schwe­den und die Re­pu­blik Ko­rea. Diese bei­den Be­geg­nun­gen der deut­schen Mann­schaft fin­den am 23. Juni in Sot­chi (20 Uhr deut­scher Zeit ge­gen Schwe­den) und am 27. Juni in Ka­san (16 Uhr deut­scher Zeit ge­gen Ko­rea) statt. Sollte Deutsch­land aus die­ser Gruppe als Vor­run­den­sie­ger her­vor­ge­hen, trifft man im Ach­tel­fi­nale am 3. Juli in St. Pe­ters­burg auf den Zweit­plat­zier­ten der Gruppe E. In die­ser Gruppe spie­len Bra­si­li­en, die Schweiz, Ser­bien und Costa Rica um den Ein­zug in die K.-O.-Run­de. Ü­ber­tra­gen wer­den die Spiele der FIFA-Fuß­ball-WM in Russ­land von den öf­fent­lich-recht­li­chen Fern­seh­sen­dern und vom Sport­sen­der SKY. Ver­zich­ten müs­sen die lip­pi­schen Fuß­ball­freunde da­bei aufs öf­fent­li­che Ru­del­gu­cken. Bis vor ei­ner Wo­che war noch ein Pu­blic-View­ing in Det­mold ge­plant. Die­ses ist al­ler­dings of­fi­zi­ell ab­ge­sagt wor­den. Man­gelnde Spon­so­ren und ex­trem hohe Si­cher­heits­auf­la­gen ha­ben nicht nur beim dor­ti­gen Ver­an­stal­ter, son­dern auch an­de­r­er­orts zu Ab­sa­gen ge­führt. Die öf­fent­li­che Ru­del­gu­cken fällt also aus, aber das Fei­ern (so­fern es denn et­was zu fei­ern gibt, wer­den sich die Fuß­ball­freunde si­cher­lich nicht neh­men las­sen. Wer nicht al­lein vor dem Fern­se­her sit­zen möch­te, muss ent­we­der selbst ein Ge­mein­schaf­ter­leb­nis mit Freun­den am hei­mi­schen TV-Gerät or­ga­ni­sie­ren oder eine der View­ing-Ver­an­stal­tun­gen nut­zen, die von der Aus­nah­me­reg­lung des DFB be­trof­fen sind. Wer­den zu öf­fent­li­chen Ü­ber­tra­gun­gen we­ni­ger als 300 Zu­schauer zu­ge­las­sen, kein Ein­tritt er­ho­ben und auch keine Spon­so­rin­gei­nah­men er­zielt, wird die Li­zen­pflicht auf­ge­ho­ben. Diese Art des Ru­del­gu­ckens wäre also ohne An­mel­dung mög­lich. Wei­tere Be­richt auf Seite 2.

