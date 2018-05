Groophonik serviert "Wasser für alle"

Brot für die Welt-Konzert mit Botschafter-Chor 2018

Kreis Lip­pe/­Det­mold . Groo­pho­nik ist Bot­schaf­ter-Chor 2018 für Brot für die Welt in OWL. "­Was­ser für al­le!" heißt die 59. Ak­tion des evan­ge­li­schen Hilfs­werks, die dar­auf auf­merk­sam macht, dass ca. 850 Mil­lio­nen Men­schen welt­weit kei­nen Zu­gang zu sau­be­rem Trink­was­ser ha­ben. Die Lip­pi­sche Lan­des­kir­che hatte am Sonn­tag (13. Mai) zur "­Was­ser-Mu­si­k" mit Groo­pho­nik ein­ge­la­den. Da viel Was­ser von oben kam, fand das Kon­zert nicht am Schloss­gra­ben, son­dern in der Stadt­halle statt, was der Stim­mung kei­nen Ab­bruch tat.

Sa­bine Hart­mann und Lan­des­pfar­rer Die­ter Böke­meier von der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che be­grüßten rund 300 Gäste und in­for­mier­ten, dass Was­ser­man­gel durch ü­ber­mäßi­gen Kon­sum und den Kli­ma­wan­del ver­stärkt wer­de. Eine Tasse Kaf­fee benötige etwa 132 Li­ter Was­ser und ein T-Shirt rund 2500 Li­ter Was­ser für An­bau, Her­stel­lung und Trans­port. Kon­sum­güter soll­ten da­her nicht ver­schwen­det wer­den. Der be­kannte Pop-Chor Groo­pho­nik un­ter Lei­tung von To­bias Rich­ter be­geis­terte mit be­kann­ten Songs. High­light wurde die Welturaufführung des von Ste­phan Ot­ters neu kom­po­nier­ten "­Was­ser-Song", der um Was­ser für alle bit­tet. Das zau­ber­hafte a-cap­pella-Lied kam bes­tens an und brachte die Gäste zum Mit­klat­schen. Der Ethno-Song "Nga Iwi E" ver­setzte rhyth­misch prä­gnant nach Neu­see­land zu den Mao­ri. Der All­roun­der Rich­ter spielte mal Ca­chon, Schlag­zeug, Kla­vier, di­ri­gier­te, sang mit, un­ter­legte Vo­kal-Per­kus­sion und mo­ti­vierte das Pu­bli­kum. "Let Me En­ter­tain You" füllte die Halle mit Groove und die Freude stand den 21 Cho­ris­ten ins Ge­sicht ge­schrie­ben. Das Lied "Park­platz­re­gen" passte su­per zum Thema und er­klang in bes­ter Text­ver­ständ­lich­keit. Spätes­tens bei "Jump", das Ste­phan Ot­ters und Jan Gerth dem Chor auf den Leib ge­schrie­ben ha­ben, sprang der Funke ü­ber und alle Hände flo­gen hoch. Lie­der wie "­Bra­ve" und "All I As­k" er­mu­ti­gen zum Nach­fra­gen. Das preis­ge­krönte "­Baba Ye­tu" (Va­ter un­ser auf Sua­he­li) ist auch ein Ge­bet um das täg­li­che Brot, also das, was man zum Le­ben braucht – wie das Was­ser. Dem al­ten Volks­lied "­Der Mond ist auf­ge­gan­gen" ver­lieh der Chor a cap­pella ein jaz­zi­ges Ge­wand und meis­terte die schwie­ri­gen har­mo­ni­schen Wen­dun­gen. Mit "Cha­sing the Sun" zeig­ten die Groo­pho­ni­ker, dass sie auch Frau­en­chor kön­nen. Nach ei­nem mit­reißen­den Phil-Col­lins-Med­ley ging das be­zau­bernde "Hal­le­lu­jah" von Leo­nard Co­hen un­ter die Haut. Die Cho­ris­ten er­hiel­ten viel Ap­plaus so­wie orange-far­bige Ro­sen, eine der La­bel-Far­ben von Brot für die Welt, und be­dank­ten sich mit dem Song "­Af­ri­ca" von Toto und "Mu­sic" von John Mi­les als Zu­ga­be. Die Gäste spen­de­ten rund 830 Euro für Brot für die Welt.

vom 23.05.2018 | Ausgabe-Nr. 21A

