Aus der Lipperlandhalle wird die Phoenix Contact Arena

Kreis Lip­pe/Lem­go. Gerry-We­ber-Sta­dion in Hal­le, Schüco-Arena in Bie­le­feld – und jetzt auch Phoe­nix-Con­tact-Arena in Lem­go: Es ist in OWL gute Tra­di­tion, dass er­folg­rei­che Un­ter­neh­men die Spielstät­ten der lo­ka­len Sport­größen un­ter­stüt­zen, um sich zu ih­rem Stand­ort zu be­ken­nen und sich als För­de­rer von leis­tungs­star­ken Köp­fen zu pro­fi­lie­ren. Phoe­nix Con­tact, seit Jah­ren be­reits Haupt­s­pon­sor des Hand­ball­bun­des­li­gis­ten TBV Lem­go, be­schrei­tet nun auch die­sen Weg und hat vom Kreis Lippe die Na­mens­rechte der Lip­per­land­halle er­wor­ben. Diese wird nun Phoe­nix Con­tact Arena heißen.

Für den neuen Na­men sind sich das Blom­ber­ger Un­ter­neh­men und der Kreis Lippe als Be­trei­ber der Lip­per­land­halle ei­nig ge­wor­den. Die Än­de­rung des Na­mens tritt zum 1. Juli in Kraft und gilt zunächst für fünf Jah­re. "­Phoe­nix Con­tact ist ei­nes der wich­tigs­ten Aus­hän­ge­schil­der für den Wirt­schafts­stand­ort Lip­pe, des­halb freut es uns, dass wir die­sen star­ken Part­ner für un­sere Lip­per­land­halle ge­win­nen konn­ten. Mit der Ei­ni­gung in den Na­mens­rech­ten ver­bin­den wir starke lip­pi­sche Wirt­schaft mit hoch­klas­si­ger sport­li­cher Leis­tung.", so Land­rat Dr. Axel Leh­mann. "Wir ha­ben uns ent­schie­den, die Na­mens­rechte der Lip­per­land­halle zu er­wer­ben, um un­ser Be­kennt­nis zur Re­gion zu un­ter­strei­chen. Vor al­lem aber ist un­ser In­ter­es­se, die Ent­wick­lung des rund um die Halle ent­ste­hen­den In­no­va­tion Cam­pus OWL zu för­dern. Der Cam­pus hat mit der Hoch­schu­le, dem Cen­trum für In­dus­trial IT so­wie dem Fraun­ho­fer In­sti­tut jetzt schon drei starke Säu­len. Das gilt es, aus­zu­bau­en", so Frank Stühren­berg, CEO von Phoe­nix Con­tact. Der TBV Lemgo Lip­pe, der vor kur­zem die Än­de­rung des Ver­eins­na­mens be­kannt ge­ge­ben hat­te, freut sich eben­falls ü­ber die neue Arena: "Wir freuen uns sehr, dass un­ser Haupt­s­pon­sor Phoe­nix Con­tact mit der Ü­ber­nahme des Hal­len­na­mens ein wei­te­res, sehr deut­li­ches Be­kennt­nis zur Re­gion Lippe ab­gibt. Für ein in­no­va­ti­ves Un­ter­neh­men wie Phoe­nix Con­tact macht dies auch auf­grund der Nähe zum Cam­pus sehr viel Sinn und si­cher­lich wer­den ne­ben der Halle auch Be­su­cher und Nut­zer von die­sem En­ga­ge­ment pro­fi­tie­ren.", so Ul­rich Kal­ten­born, Ge­schäfts­füh­rer des TBV, ei­nig. Der neue Na­men wird ab dem 1. Juli an der Stirn­seite der Lip­per­land­halle der neue Name an­ge­bracht sein, auch die Tickets für die Halle wer­den ab so­fort für die "­Phoe­nix-Con­tact-Arena" ver­kauft. Die An­pas­sung der Be­schil­de­rung auf den Zu­fahrtss­traßen der Arena wird zeit­nah um­ge­setzt.

