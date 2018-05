Stadtrundfahrt der anderen Art

Komiker Flottmann gelangt zu völlig neuen Erkenntnissen über Oerlinghausen

Oer­ling­hau­sen (k­d). Als am 24. April 1998 der erste blaue Stadt­bus in Oer­ling­hau­sen zwi­schen dem Bahn­hof in Ase­mis­sen und der Süd­stadt fuhr, reichte noch ein Mi­ni­bus. In­zwi­schen nut­zen täg­lich schon mehr als 1.500 Fahr­gäste die Li­nie. Das Ju­biläum wird jetzt mit viel Hu­mor be­glei­tet. Zum zwan­zig­jäh­ri­gen Be­ste­hen der Li­nie ha­ben die Stadt­werke Oer­ling­hau­sen den "ost­west­fä­li­schen Son­der­be­auf­trag­ten für Spe­zi­al­fei­er­lich­kei­ten, Heinz Flott­mann, zu Co­medy-Stadt­rund­fahr­ten ver­pflich­tet.

Hin­ter der Kunst­fi­gur Heinz Flott­mann ver­birgt sich der Bie­le­fel­der Jür­gen Rit­ters­haus. "Ich bin ja ei­gent­lich auch ein Lip­per", sagte er, schließ­lich sei er in Ber­le­beck ge­bo­ren. Für die vier Stadt­rund­fahr­ten hat er sich um­fas­send vor­be­rei­tet, hat viel ge­le­sen, mit Ein­woh­nern ge­spro­chen und sich in der Stadt um­ge­schaut. In klei­nen Ge­schich­ten wird er sich mit ku­rio­sen ge­schicht­li­chen Er­eig­nis­sen aus­ein­an­der­set­zen. Zum Bei­spiel wurde einst Berg­bau be­trie­ben, der Bahn­hof, der sich gar nicht im Stadt­ge­biet be­fin­det, wurde erst 85 Jahre nach Eröff­nung ein­ge­weiht. Zu­gleich wird er neue Er­kennt­nisse mit­tei­len, "­die mir ein­fach plau­si­bel er­schei­nen". Wer wusste denn schon, dass ne­ben an­de­ren Bands auch die Bea­tles einst im Al­ten Krug in Hel­pup gas­tier­ten und hier zu ih­rem Lied "Hel­p" in­spi­riert wur­den? Dies soll auch mu­si­ka­lisch dar­ge­bo­ten wer­den. "­Die Fahr­gäste kön­nen den Re­frain dann gern mit­sin­gen", sagte Rit­ters­haus. Für Stadt­werke-Ge­schäfts­füh­rer Pe­ter Syn­ow­ski ist es wich­tig, dass bei die­sen Rund­fahr­ten alle Stadt­teile ein­be­zo­gen wer­den. "Wir möch­ten die Viel­falt in Oer­ling­hau­sen dar­stel­len und zu­gleich dar­auf hin­wei­sen, dass der Stadt­bus sie alle ver­bin­det", sagte er. Bernd Sei­bert, bei den Stadt­wer­ken zu­stän­dig für den Be­reich Ver­kehr, wies dar­auf hin, dass die Li­nie in­zwi­schen ü­ber Lipper­reihe bis Sen­ne­stadt ver­län­gert wur­de. Von Mon­tag bis Frei­tag fah­ren die Busse alle 30 Mi­nu­ten. Ins­ge­samt kön­nen die Stadt­werke ih­ren Fahr­gäs­ten drei wich­tige An­bin­dun­gen an­bie­ten: ne­ben dem Bahn­hof Ase­mis­sen wer­den die Stadt­bah­nen in Sie­ker und in Stieg­horst an­ge­steu­ert. Die Co­medy-Stadt­rund­fahr­ten wer­den rund ein­drei­vier­tel Stunde dau­ern, je­weils 40 Fahr­gäste ha­ben Ge­le­gen­heit, Heinz Flott­mann live zu er­le­ben. Al­ler­dings sind be­reits sämt­li­che Tickets ver­kauft. Pe­ter Syn­ow­ski setzt dar­auf, dass es im kom­men­den Jahr eine Fort­set­zung ge­ben wird. "Das ist doch auch eine tolle Wer­bung für die Stadt­", meinte er. "Mög­li­cher­weise ü­ber­nimmt ja der Mar­ke­ting­ver­ein das Kon­zep­t."

