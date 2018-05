Realschüler testen Elektroauto

Differenzierte Meinung zur Alltagstauglichkeit der E-Mobilität

Kein Sound im Mo­tor­raum: Acht­kläss­ler der Re­al­schule tes­ten ein Elek­tro­auto auf Herz und Nie­ren be­vor sie mit dem Klein­wa­gen eine Runde dre­hen. Fo­to: WAG

Lage (WAG). Ju­gend­li­che sol­len die künf­ti­gen Nut­zer der Elek­tro­mo­bi­lität sein. La­gen­ser Re­al­schü­ler hat­ten jetzt die Mög­lich­keit zu ei­nem Praxis­test. Geräusch­los rollt der kom­pakte Klein­wa­gen vom Schul­hof der Re­al­schu­le. Am Steuer sitzt Chris­tiane Pfingst von der Deut­schen Um­welt-Ak­tion.

Um mehr Schwung in die Nut­zung von Elek­tro­au­tos zu brin­gen und All­tags­taug­lich­keit zu de­mons­trie­ren, bie­tet der kom­mu­nale Ener­gie­dienst­leis­ter West­fa­len We­ser Ener­gie in sei­nem Ver­brei­tungs­ge­biet der­zeit Schu­lein­hei­ten zu dem Thema an wei­ter­führen­den Schu­len an. In Lippe neh­men daran die Re­al­schule und die Haupt­schule in Lage teil. "Wir ge­ben einen Ü­ber­blick ü­ber die Mög­lich­kei­ten der Elek­tro­mo­bi­lität und ihre Vor- und Nach­teile im Ver­gleich zu herkömm­lich ben­zin­be­trie­be­nen Fahr­zeu­gen", be­rich­tet Pfingst. Be­son­ders wich­tig sei da­bei der Um­welta­spekt. Zu­erst stand die Theo­rie in den Klas­sen­zim­mern auf dem Pro­gramm, dann folgte die Pra­xis auf dem Schul­hof. Dort war­fen die Acht­kläss­ler einen Blick in den blitz­sau­be­ren Mo­tor­raum. "­Der Mo­tor ist an der glei­chen Stel­le", zeigt Pfingst. "A­ber wer den Sound mag, wird ihn hier nicht fin­den". Dann durfte je­der, der woll­te, eine kleine Runde mit dem Elek­tro­fahr­zeug dre­hen. Be­geis­te­rung sieht an­ders aus. "­Nicht so span­nend wie mit So­un­d", meint Ni­co. Lars fin­det: "Wenn ich nur kür­zere Stre­cken fah­ren wür­de, würde ich auch ein Elek­tro­auto kau­fen." Er ge­steht aber, dass ihm der Mo­tor­sound feh­le. "Das Ru­hige ge­fällt mir ei­gent­lich ganz gut", sagt da­ge­gen Jack. Max denkt an den Un­ter­richt zurück: "­Die Idee ist nett, aber die Um­set­zung schwie­rig." Er meint nicht nur die ge­ringe Reich­weite und Spei­cher­ka­pa­zität der Bat­te­ri­en, son­dern auch den kost­spie­li­gen Bau von E-Highways. In der Nähe von Stock­holm gibt es ein elek­tri­fi­zier­tes Straßen­teilstück, das Elek­tro­au­tos während der Fahrt auf­la­den kann. Bis­lang ist der Ab­schnitt aber nur zwei Ki­lo­me­ter lang. Ma­the- und Phy­sik­leh­re­rin Do­ris Meier freut sich, den Schü­lern Un­ter­richt zum An­fas­sen bie­ten zu kön­nen. Das Thema Elek­tro­mo­bi­lität komme etwa beim Thema Kli­ma­wan­del zur Spra­che. "­Mit den Un­ter­richt­seinsät­zen an den wei­ter­führen­den Schu­len wol­len wir zei­gen, dass die Fahr­zeuge schon heute den Praxis­test be­ste­hen und die Ju­gend­li­chen außer­dem für das Thema sen­si­bi­li­sie­ren. An­ge­sichts der ak­tu­el­len Dis­kus­sion ha­ben auch die Lehr­kräfte einen pas­sen­den An­reiz, die The­ma­tik auf­zu­grei­fen", so Anne Stra­cke-Ho­berg, bei West­fa­len We­ser Ener­gie für die Schul- und Ju­gend­kom­mu­ni­ka­tion zu­stän­dig. Das Un­ter­neh­men teste be­reits seit ei­ni­gen Jah­ren Fahr­zeuge ver­schie­de­ner Fa­bri­kate auf ihre All­tags­taug­lich­keit und ver­leihe diese auch an Kom­mu­nen. Zur­zeit in­ves­tiere man in die In­fra­struk­tur für La­demög­lich­kei­ten. In Lippe ste­hen be­reits sie­ben La­desäu­len mit 14 La­de­an­schlüs­sen, eine da­von am al­ten Rat­haus in La­ge.

vom 19.05.2018 | Ausgabe-Nr. 20B

