Stadtwerke feiern 120 Jahre Wasser

Mit 30 Vorträgen, Aktionen und Angeboten dreht sich alles ums Nass

Lemgo (n­r). Sau­be­res Was­ser – eine Selbst­ver­ständ­lich­keit?! Heute und hier­zu­lande schon. Noch vor et­was ü­ber 100 Jah­ren sah das an­ders aus. In Lemgo än­derte sich das vor 120 Jah­ren – mit der In­be­trieb­nahme des städ­ti­schen Was­ser­werks. Das fei­ern die Stadt­werke mit Part­nern und natür­lich der brei­ten Öf­fent­lich­keit. Dazu ha­ben die Ener­gie­dienst­leis­ter mit­hilfe von Ko­ope­ra­ti­ons­part­nern ne­ben ei­ner großen Aus­stel­lung jede Menge An­ge­bote und Ver­an­stal­tun­gen zum Thema Was­ser kon­zi­piert.

Gleich am Don­ners­tag, 24. Mai um 19 Uhr star­tet das Ju­biläums­pro­gramm mit der Aus­stel­lung "120 Jahre Was­ser" im "­Mit­tel­punk­t". Rund 20 Aus­stel­ler prä­sen­tie­ren bis in die Som­mer­fe­rien hin­ein al­les rund ums wert­volle Nass; un­ter an­de­rem kön­nen Be­su­cher dann ein Mo­dell der Lem­goer Was­ser­ver­sor­gung se­hen, auf dem auf Knopf­druck kleine Lämp­chen die Was­ser­wege auf­zei­gen. Ge­baut hat das Her­mann Hent­schel vom Ver­ein Alt Lemgo be­reits vor 20 Jah­ren, al­ler­dings habe es nichts von sei­ner da­ma­li­gen Ak­tua­lität ein­ge­büßt, wie Stadt­werke Mar­ke­tinglei­te­rin Re­nate Dalbke zum Pres­se­ge­spräch be­ton­te. Die Liste der Ver­an­stal­tun­gen von Mai bis Juli ist lang: einen ge­druck­ten, dop­pel­sei­ti­gen Me­ter, um ge­nau zu sein. "Es war nicht leicht, eine Dru­cke­rei zu fin­den, die einen so lan­gen Flyer ü­ber­haupt dru­cken kann", sagt Re­nate Dalb­ke. Ein Blick dar­auf ver­rät eine Reihe span­nen­der Ver­an­stal­tun­gen: so geht es zum Thema Hoch­was­ser­schutz und ö­ko­lo­gi­sche Ver­bes­se­rung an die Bega (Sams­tag, 26. Mai und Frei­tag, 15. Juni ); gibt es die Mög­lich­keit, die Zen­tral­klär­an­lage zu be­sich­ti­gen (Frei­tag, 1. und Sams­tag, 30. Ju­ni) und kön­nen Rad­tou­ren mit dem Ver­ein "Alt Lem­go" auf den Spu­ren von Was­ser­kraft und Ab­was­ser­we­gen ge­macht wer­den (Sams­tag, 9. Juni und Mitt­wo­ch, 18. Ju­li). Wer mehr Bli­cke hin­ter die Ku­lis­sen wer­fen möch­te, kann die Ka­ta­kom­ben des Eau-Le be­sich­ti­gen (Sams­tag, 16. Juni und Mon­tag, 16. Ju­li) oder auf ei­ner Stadt­bu­stour die Lem­goer Was­ser­ge­win­nung er­kun­den (Sams­tag, 23. Juni und Sams­tag, 7. Ju­li). Jede Menge Ko­ope­ra­ti­ons­part­ner sind eben­falls mit im Boot und bie­ten In­ter­essan­tes und Span­nen­des vom Vor­sorge-Vor­trag bis zu An­ge­bo­ten für Kin­der und Ju­gend­li­che. Be­reits gut an­ge­lau­fen ist auch der aus­ge­schrie­bene Fo­to­wett­be­werb zum schöns­ten "­Was­ser­fo­to". "­Die Fo­tos sol­len im Rah­men ei­ner wei­te­ren Aus­stel­lung im Herbst die­sen Jah­res im Mit­tel­punkt prä­sen­tiert wer­den", so Re­nate Dalb­ke. "­Bis da­hin freuen wir uns, mit vie­len Be­su­chern die­ses Jahr noch viel rund ums Thema Was­ser zu er­le­ben." Nähere In­for­ma­tio­nen zu den ein­zel­nen Ver­an­stal­tun­gen und An­mel­demög­lich­kei­ten gibt es un­ter "ww­w.­stadt­werke-lem­go.­de/120jah­re­was­ser".

vom 19.05.2018 | Ausgabe-Nr. 20B

