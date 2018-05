Stark im Export

Industrie verzeichnet deutliches Plus

K reis Lip­pe. In den 120 lip­pi­schen Be­trie­ben des ver­ar­bei­ten­den Ge­wer­bes mit 50 und mehr Be­schäf­tig­ten ist im ers­ten Quar­tal die­ses Jah­res ein Um­satz von 1,6 Mrd. Euro er­wirt­schaf­tet wor­den. Dies zeigt die ak­tu­elle Aus­wer­tung der Da­ten des Sta­tis­ti­schen Lan­des­am­tes (IT.N­R­W).

Das sind im­mer­hin 5,4 Pro­zent mehr als im glei­chen Vor­jah­res­zeit­raum, ob­wohl die Ge­schäfte im März schwächer als im Vor­jahr ver­lie­fen. "Es bleibt da­bei, dass die lip­pi­sche Wirt­schaft ins­be­son­dere im Aus­land punk­ten konn­te", in­for­miert Axel Mar­tens, Haupt­ge­schäfts­füh­rer der In­dus­trie- und Han­dels­kam­mer Lippe zu Det­mold (IHK Lip­pe). Der Ex­port wuchs um 9,2 Pro­zent (N­RW: +3,1 Pro­zent). Die Ex­port­quote lag bei 52,6 Pro­zent. Die In­lands­nach­frage nahm um 1,5 Pro­zent zu (N­RW: +3,3 Pro­zent). Die Zahl der Be­schäf­tig­ten stieg kräf­tig um 6,5 Pro­zent (N­RW: + zwei Pro­zent) auf 26 061 Per­so­nen. In fast al­len Bran­chen ha­ben die Um­sätze in den ers­ten drei Mo­na­ten die­ses Jah­res zu­ge­nom­men. In der Nah­rungs- und Fut­ter­mit­tel­in­dus­trie so­wie im Ma­schi­nen­bau wurde ein ü­ber­durch­schnitt­li­ches Um­satz­plus er­wirt­schaf­tet. Die Me­tall­in­dus­trie musste an­ge­sichts des schwa­chen Ex­ports ein leich­tes Um­satz­mi­nus hin­neh­men. Die Elek­tro­tech­nik, Lip­pes größte Ein­zel­bran­che, mel­dete ein Um­satz­plus von 4,6 Pro­zent, das aus­sch­ließ­lich von Ex­por­ter­fol­gen ge­tra­gen wur­de.

