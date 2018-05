Datenselbsteingabe verkürzt Wartezeiten

Detmolder Arbeitsagentur optimiert den Kundenservice im Eingangsberich

Kreis Lip­pe/­Det­mold (la). Kür­zere War­te­zei­ten, mehr Trans­pa­renz und einen schnel­le­ren Start in die Ver­mitt­lung ver­spricht ein neues Seg­ment im Ein­gangs­be­reich der Det­mol­der Ar­beit­s­agen­tur. Dort hat die Behörde einen Raum für zur Da­ten­selbst­ein­gabe (D­SE) ge­schaf­fen. Team­lei­te­rin Elke Pella von der Ein­gangs­zone und dem In­te­gra­tion Point in­for­miert: "Ü­ber die­ses On­line-An­ge­bot der Da­ten­selbst­ein­gabe kön­nen so­wohl Ar­beit­su­chende als auch Ar­beit­ge­ber die An­ge­bote der Bun­de­s­agen­tur für Ar­beit schließ­lich auch be­quem von zu Hause aus nut­zen. Das spart Zeit, Geld und manch­mal Ner­ven. Für viele An­lie­gen kann man mitt­ler­weile den e-Ser­vice nut­zen, wenn man re­gis­triert ist."

Seit ei­ni­gen Jah­ren be­steht in der Agen­tur für Ar­beit Det­mold be­reits die Mög­lich­keit, dass Ar­beit­su­chende ihre Da­ten an spe­zi­el­len Com­pu­tern sel­ber ein­ge­ben. Nun ist al­les noch kun­den­freund­li­cher ge­stal­tet wor­den, da­mit das An­ge­bot mög­lichst um­fas­send ge­nutzt wird. "Falls Berührungs­ängste vor­han­den sind, kön­nen wir Be­den­ken gleich ent­kräf­ten, weil Mit­ar­bei­ter bei Fra­gen di­rekt zur Ver­fü­gung ste­hen", so Elke Pel­la. Wel­chen Da­ten wer­den bei der Selbst­ein­gabe benötig­t?! Ne­ben den per­sön­li­chen Da­ten wie Na­me, Al­ter, An­schrift, sind es Da­ten aus dem be­ruf­li­chen bzw. schu­li­schen Wer­de­gang um ein ei­ge­nes Be­wer­ber­pro­fil und Stel­len­ge­such zu er­stel­len. In ei­nem mög­li­chen So­fort­ge­spräch kann eine erste Ein­schät­zung zu den Ver­mitt­lungs­chan­cen ge­trof­fen wer­den, und zu­meist las­sen sich erste Ver­mitt­lungs­vor­schläge mit­neh­men. Heinz Thie­le, Lei­ter der Det­mol­der Ar­beit­s­agen­tur, ist sich si­cher: "­Die Da­ten­selbst­ein­gabe bringt nicht nur uns als Agen­tur wei­ter, son­dern auch alle Kun­den, die es nut­zen. Denn durch die DSE ver­kür­zen sich die Warte- und Be­ar­bei­tungs­zei­ten, da man die Da­ten sel­ber ein­trägt – denn kei­ner kennt die ei­ge­nen An­ga­ben und Da­ten bes­ser als man selbst."

vom 19.05.2018 | Ausgabe-Nr. 20B

