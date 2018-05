Aktion "Fünftausend Brote"

Konfirmanden backen Brot für Bildungschancen von Jugendlichen

Kreis Lip­pe/­Bad Sal­zu­flen. "5.000 Brote – Kon­fir­man­den ba­cken Brot für die Welt": In der Zeit zwi­schen Ern­te­dank (7. Ok­to­ber) und 1. Ad­vent (2. De­zem­ber) ist es wie­der so­weit: Kon­fir­man­din­nen und Kon­fir­man­den in Lippe ba­cken ge­mein­sam mit lo­ka­len Bä­ckern Brot, um es an­sch­ließend zu ver­kau­fen und das Geld für Pro­jekte der kirch­li­chen Hilfs­or­ga­ni­sa­tion "­Brot für die Welt" zu spen­den.

Zu die­sen Hilfs- und Bil­dungs­pro­jek­ten gehören auch Aus­bil­dungs­kurse für Ju­gend­li­che in Äthio­pi­en, die von der dor­ti­gen Me­kane Ye­sus Kir­che un­ter­stützt wer­den. Die evan­ge­lisch-lu­the­ri­sche Kir­chen­ge­meinde Bad Sal­zu­flen pflegt seit etwa 30 Jah­ren part­ner­schaft­li­che Be­zie­hun­gen zu Ge­mein­den der äthio­pi­schen Kir­che und wird sich mit ih­ren Kon­fir­man­din­nen und Kon­fir­man­den am Pro­jekt "5.000 Bro­t­e" be­tei­li­gen. Dann mi­schen und kne­ten die Ju­gend­li­chen zu­sam­men mit Pfar­rer Uwe Wie­mann in der Bä­cke­rei Bulla im Gröch­te­weg in Bad Sal­zu­flen un­ter der An­lei­tung von Bäcker­meis­ter Bern­hard Bulla Teig, um nach­her die dar­aus ge­ba­cke­nen Brote zu ver­kau­fen. Vorab er­kun­de­ten Pfar­rer Wie­mann, Lan­des­su­per­in­ten­dent Diet­mar Arends, Die­ter Böke­meier (Lan­des­pfar­rer für Ö­ku­mene und Mission) und Sa­bine Hart­mann (Brot für die Welt-Be­auf­tragte bei der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che) ganz prak­tisch, was die jun­gen Leute in der Bä­cke­rei er­war­tet. Für Lan­des­su­per­in­ten­dent Arends ist die Or­ga­ni­sa­tion der Back-Ak­tion – vom Be­such in der Back­stube bis zum Ver­kauf nach dem Got­tes­dienst oder beim Ge­mein­de­fest – ein vor­bild­li­ches Mo­dell ei­ner le­ben­di­gen und an­spruchs­vol­len Konfi-Ar­beit und gleich­zei­tig ein nach­ah­mens­wer­tes Bei­spiel für ge­leb­ten Glau­ben. Es sei ein er­mu­ti­gen­des Zei­chen, wenn sich lip­pi­sche Kon­fir­man­din­nen und Kon­fir­man­den ein­setz­ten für Bil­dungs­chan­cen gleich­alt­ri­ger Ju­gend­li­cher in Äthio­pien und an­de­ren Län­dern des Sü­dens. Lan­des­pfar­rer Böke­meier dankte schon im Vor­aus al­len Ju­gend­li­chen, die sich im Herbst für ihre Al­ters­ka­me­ra­den in Äthio­pi­en, In­dien und El Sal­va­dor ein­set­zen wer­den. Mit dem Er­lös aus dem Brote-Ver­kauf wür­den in die­sen drei Län­dern Bil­dungs­pro­jekte ge­för­dert. Die drei Ver­tre­ter der Lan­des­kir­che und Pfar­rer Wie­mann dank­ten auch Bäcker­meis­ter Bern­hard Bulla und des­sen Nichte Emma-Lee für de­ren Be­reit­schaft, die Ak­tion zu un­ter­stüt­zen so­wie ih­nen das Back­hand­werk und die be­son­de­ren Her­aus­for­de­run­gen des Bäcker­be­rufs zu er­klären. Bern­hard Bulla führt seit 1987 zu­sam­men mit sei­nem Bru­der Ge­org und sei­ner Schwes­ter Chris­tiane die Bad Sal­zu­fler Hand­werks­bä­cke­rei Bul­la. Emma-Lee (18 Jah­re) hilft aus beim Ver­kauf. Kir­chen­ge­mein­den, die beim Pro­jekt "5.000 Bro­t­e" mit­ma­chen wol­len, er­hal­ten be­stimmte Un­ter­richts­ma­te­ria­len, die ei­gent­lich kos­ten­pflich­tig sind, ohne Be­zah­lung zu­ge­schickt, wenn sie sich bis Ende Mai an­mel­den bei Sa­bine Hart­mann, lan­des­kirch­li­che Re­fe­ren­tin für ö­ku­me­ni­sches Ler­nen: Tel. 05231/ 976864, E-Mail: sa­bi­ne.hart­mann@lip­pi­sche-lan­des­kir­che.­de.

