Offene Kirchen

Am Pfingstsonntagabend in Detmold

Det­mold. Kir­chen­ge­mein­den in Det­mold la­den an Pfings­ten zur "­Nacht der of­fe­nen Kir­chen" ein. Alle In­ter­es­sier­ten sind herz­lich ein­ge­la­den, am Pfingst­sonn­tag, 20. Mai, abends vor­bei­zu­schauen und die Kirchräume mit Mu­sik, Ge­spräch, Film und An­dacht auf sich wir­ken zu las­sen: Den Auf­takt macht um 19 Uhr die Er­lö­ser­kir­che am Markt mit ei­nem "Or­gelbraus"– Jo­han­nes Pöld spielt Or­gel­toc­ca­ten von Bach und aus der franzö­si­schen Ro­man­tik. Um 21 Uhr gibt es in der Im­ma­nu­el­kir­che in der Mühlen­straße ein "Oa­sen­café und mehr". Um 22 Uhr im­pro­vi­siert Gre­gor Schwarz in der Kir­che Hei­lig Kreuz an der Or­gel zu ei­nem be­son­de­ren Stumm­film. Um 23 Uhr heißt es in der Mar­tin-Lu­ther Kir­che: "­Kom­plet"- ein ge­sun­ge­nes Abend­ge­bet in der Tra­di­tion der al­ten Mönchs­ge­sänge und um 24 Uhr in der Er­lö­ser­kir­che am Markt: "­Fins­ter­nis ist wie das Licht"– Mit­ter­nachts­got­tes­dienst mit Tai­zé-Ge­sän­gen.

vom 19.05.2018 | Ausgabe-Nr. 20B

