Komasaufen – eine Randerscheinung?!

Präventions-Arbeit zeigt Wirkung, dennoch bleibt Alkohol bei Jugendlichen beliebt

Kreis Lippe (n­r). Der Schü­ler auf der Trage wirkt wie eine leb­lose Pup­pe. Bis vor ein paar Mi­nu­ten hatte er noch aus­ge­las­sen mit Freun­den den Va­ter­tag in Lippe ge­fei­ert. Nein, kein Un­fall, nur ein Zu­viel an Al­ko­hol. Vom so­ge­nann­ten "­Ko­ma­sau­fen" kann bei ihm al­ler­dings keine Rede sein. "Das war ver­mut­lich noch nicht ein­mal eine be­son­ders große Menge Al­ko­hol, meint ein Sa­nitäter, als der Ret­tungs­wa­gen in Rich­tung Kran­ken­haus da­von­fährt. "Er muss nicht auf In­ten­siv, son­dern wird den Rausch aus­schla­fen müs­sen und das nächste Mal im Um­gang mit Al­ko­hol hof­fent­lich vor­sich­ti­ger sein." Zurück blei­ben ein paar ver­un­si­cherte junge Men­schen, der Rest der Ju­gend­li­chen fei­ert wei­ter. Voll­trun­ken sind ei­ni­ge, aber ebenso häu­fig krei­sen Was­ser- und Co­lafla­schen durch die Grup­pen. Also Va­ter­tag ohne die be­kannte "­Druck­be­tan­kung" mit­tels Trich­ter und Schlauch und Ko­ma­sau­fen? Hat die Auf­klärungs­ar­beit in den Schu­len ge­grif­fen, seit vor ei­ni­gen Jah­ren die Zah­len der Ju­gend­li­chen Ko­masäu­fer ex­plo­diert wa­ren? Ist Rausch­trin­ken bei der Al­ters­gruppe der 12- bis 17-Jäh­ri­gen in­zwi­schen "out"?

"­Grundsätz­lich sind es eher kleine Grup­pen, die im­mer wie­der hart kon­su­mie­ren und da­bei Gren­zen ü­ber­schrei­ten", er­klärt der Lem­goer Ju­gend­amts­mit­ar­bei­ter Hen­drik Schwär-Fröh­lich, der mit sei­nen Kol­le­gen zum Va­ter­tag Ju­gend­schutz­kon­trol­len im Ab­tei­g­ar­ten durch­ge­führt hat. "­Der Groß­teil der Ju­gend­li­chen möchte ein­fach nur fried­lich fei­ern und Spaß ha­ben." "­Druck­be­tan­kung", also die Trich­ter mit den ak­ku­rat an­ge­brach­ten Schläu­chen sieht man trotz­dem ver­ein­zelt auf den Bol­ler­wa­gen. Zu­min­dest im Lem­goer Ab­tei­g­ar­ten bleibt es aber beim Trin­ken auf "Ex" mit Bier oder Bier­mix­ge­trän­ken. Die har­ten Al­ko­ho­lika ge­hen zwar auch rum - in ein­zel­nen Grup­pen. "­Druck­be­tan­kung ma­chen wir auch", gibt eine Gruppe jun­ger Frauen zu. "­Mit Bier­mix­ge­trän­ken al­ler­dings und viel Was­ser, das wir zwi­schen­durch trin­ken." Sie sind zwi­schen 20 und 21 Jahre alt und kom­men seit ei­ni­gen Jah­ren re­gel­mäßig am Va­ter­tag in den Ab­tei­g­ar­ten. Mit Blick auf die vie­len un­ter 18-Jäh­ri­gen mei­nen sie: "Wir wis­sen in­zwi­schen, wann wir auf­hören müs­sen. Die Jün­ge­ren müs­sen das noch ler­nen." Das bestätigt auch der Ju­gend­amts­mit­ar­bei­ter Hen­drik Schwär-Fröh­lich: "­Die Pu­ber­tät ist das Al­ter, um Gren­zen aus­zu­tes­ten. Al­ko­hol gehört da­zu. Ju­gend­li­che müs­sen ler­nen, da­mit um­zu­ge­hen. Wir sind hier vor Ort, um, wie auch Ord­nungs­amt und Po­li­zei, An­sprech­part­ner zu sein und ein­zu­grei­fen, falls die Stim­mung kip­pen soll­te. Zum Va­ter­tag in der ver­gan­ge­nen Wo­che war es in Lippe ru­hi­ger, als die letz­ten Jah­re. Am Me­sche­see und an den Don­oper Tei­chen in Det­mold ha­ben sich alle an die dor­ti­gen Be­tre­tungs­ver­bote ge­hal­ten. Größere Men­schen­men­gen bil­de­ten sich wie­der im Lem­goer Ab­tei­g­ar­ten mit zeit­weise 1.200 Fei­ern­den, am Har­tig­see in Bad Sal­zu­flen mit ge­schätz­ten 500 Per­so­nen und an der Sand­grube in Oer­ling­hau­sen mit un­ge­fähr 600 Per­so­nen. Ent­spannt al­so. Das Thema Al­ko­hol­kon­sum bei Ju­gend­li­chen bleibt al­ler­dings all­ge­gen­wär­tig. Mehr auf Seite 2

vom 16.05.2018 | Ausgabe-Nr. 20A

