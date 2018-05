Die Risikogruppen werden nicht erfasst

Prof. Dr. med, Thomas Brune über Alkoholkonsum bei Jugendlichen

Kreis Lip­pe/ Det­mold (n­r). Die Zah­len Ju­gend­li­cher, die auf­grund "ex­zes­si­ven" Al­ko­hol­kon­sums ins Kli­ni­kum Lippe-Det­mold ein­ge­lie­fert wer­den, sind rück­läu­fig – so zu­min­dest hat es den ers­ten An­schein. Der Chef­arzt der Kin­der- und Ju­gend­kli­nik des Kli­ni­kums gibt aber zu be­den­ken, dass ü­ber­wie­gend die Fälle sta­tis­tisch er­fasst wer­den, die auch vor Ort hos­pi­ta­li­siert wur­den. "Und das sind die leich­teren Fäl­le: der erste Rausch nach Al­ko­pops beim Fei­ern oder ein Zu­viel an Bier zum Va­ter­tag, wie wir es in der ver­gan­ge­nen Wo­che er­lebt ha­ben. Die wirk­li­chen Ri­si­ko­grup­pen be­kom­men wir aber kaum zu se­hen. So rut­schen die schwe­ren Fäl­le, die ge­rade für den Be­reich des "­Ko­ma­sau­fens" re­prä­sen­ta­tiv sein soll­ten, durch die Sta­tis­ti­ken durch.

Statt­des­sen se­hen wir hier häu­fig eher die jun­gen Mäd­chen, die das erste Mal Al­ko­pops in die Hand ge­drückt be­kom­men ha­ben und mit nur 0,9 oder 1 Pro­mille auf­tau­chen. Grundsätz­lich ist das nicht kri­tisch, aber Ju­gend­li­che ste­hen dann schon mal schnell vor dem Kol­laps. Dann ru­fen be­sorgte Freunde oder auch er­schro­ckene El­tern den Ret­tungs­dienst und die Ju­gend­li­chen lan­den mit ei­ner ver­meint­li­chen Al­ko­hol­ver­gif­tung bei uns. In den letz­ten sie­ben Jah­ren scheint aber die Auf­klärungs­ar­beit gute Dienste be­wirkt zu ha­ben. Die Zah­len schnel­len eher nach Stadt­fes­ten, Va­ter­tag oder größe­ren Events in die Höhe." Die Sta­tis­ti­ken seien nicht un­be­dingt re­prä­sen­ta­tiv. Viele Um­fra­gen wür­den ganz si­cher nicht kor­rekt oder vollstän­dig aus­ge­füllt, denn im­mer­hin würde es für Ju­gend­li­che eine be­stimmte kri­mi­nelle Ener­gie be­deu­ten, sich Al­ko­hol zu be­sor­gen, gibt der Me­di­zi­ner zu be­den­ken. "­Der junge Mann mit 4,5 Pro­mille und di­ver­sen Dro­gen im Blut, der im­mer noch al­leine ge­ra­de­aus lau­fen kann, den gibt es tatsäch­lich auch – hier in Lippe ist das aber eher ein Aus­nah­me­fall, weil ganz ge­nau die Grup­pie­run­gen, die sich mit pu­rer Ab­sicht in den Rausch trin­ken, nicht ins Kran­ken­haus wol­len und das auch zu ver­hin­dern wis­sen." Von der Wirk­weise her sei die to­xi­sche Wir­kung von Al­ko­hol im Kör­per al­ter­su­n­ab­hän­gig (siehe blauer In­fo­kas­ten), so Prof. Bru­ne. Die Ab­bau­pro­dukte des Al­ko­hols wir­ken stark zell­schä­di­gend. Bis­her gebe es keine si­che­ren Do­sie­run­gen, al­ler­dings seien die Fol­gen gra­vie­ren­der, als man noch vor Jah­ren an­ge­nom­men ha­be. "Ein Test mit Pro­ban­den auf ei­nem Weih­nachts­markt habe bei­spiels­weise ge­zeigt, dass schon nach dem Ge­nuss von zwei Glä­sern Glühwein das Herz-Kreis­lauf-Sys­tem stark be­ein­flusst wird", be­rich­tet der Me­di­zi­ner. "Dass die Zer­störung von Ner­ven­zel­len auch im noch im Wachs­tum be­find­li­chen Ge­hirn von Ju­gend­li­chen großen Scha­den an­rich­ten kann, ist eine Tat­sa­che. Bleibt es beim re­gel­mäßi­gen Al­ko­hol­kon­sum, führt das un­wei­ger­lich zu Ner­ven­schä­di­gun­gen." Grundsätz­lich könn­ten die Män­ner die Gif­tig­keit der Al­ko­hol-Ab­bau­pro­dukte deut­lich bes­ser kom­pen­sie­ren, als Frau­en. Dass in den letz­ten Jah­ren die Zahl der im Rausch­zu­stand ein­ge­lie­fer­ten

vom 16.05.2018 | Ausgabe-Nr. 20A

