Was ist das eigentlich –"Komasaufen"?

Ko­ma­sau­fen heißt nicht, sau­fen, bis man im Koma liegt. In der Me­dien­land­schaft wird der Be­griff meist in Zu­sam­men­hang mit ex­zes­si­ven Al­ko­hol­kon­sum bei Kin­dern und Ju­gend­li­chen ge­bracht. Im eng­lisch­spra­chi­gen Raum spricht man vom "­binge drin­king", also dem Trin­ken von Al­ko­hol in ei­ner Grup­pe. Da­bei geht beim Ko­ma­sau­fen ( auch Kampf­trin­ken oder Wett­trin­ken ge­nannt) dar­um, ganz be­wusst be­trun­ken zu wer­den; der Rausch ist das Ziel. Oft geht es zu­sätz­lich dar­um, den Rausch in mög­lichst kur­zer Zeit zu er­rei­chen. Warum ist Rausch­trin­ken ge­fähr­lich? Was macht Al­ko­hol so ge­fähr­lich?

Von Rausch­trin­ken ("­Binge drin­king") wird ge­spro­chen, wenn fünf oder mehr Glä­ser Al­ko­hol in kür­zes­ter Zeit ge­trun­ken wer­den. Mit dem Rausch­trin­ken sind er­heb­li­che Ri­si­ken ver­bun­den - für sich selbst und auch für an­de­re: Bei je­dem Rausch ster­ben Ge­hirn­zel­len ab. Re­gel­mäßi­ges Be­trin­ken führt zu ei­nem schlech­teren Ge­dächt­nis. Durch einen schwe­ren Rausch kön­nen Schlagan­fälle und Herz­rhyth­musstörun­gen aus­gelöst wer­den. Be­son­ders bei schnel­lem Trin­ken von hoch­pro­zen­ti­gem Al­ko­hol kann es zu ei­ner le­bens­ge­fähr­li­chen Al­ko­hol­ver­gif­tung kom­men. Al­ko­hol macht schnell ag­gres­siv und hem­mungs­los. Auch Selbst­ver­let­zun­gen, Ver­bren­nun­gen und Er­frie­run­gen sind mög­li­che Fol­gen von Trun­ken­heit. Dass Trun­ken­heit am Steuer auch für Un­be­tei­ligte töd­lich en­den kann, ist in­zwi­schen hin­läng­lich be­kannt. Al­ko­hol ist ein Zell­gift – ge­nauer ge­sagt, sind es die Ab­bau­pro­dukte von Al­ko­hol, die Kör­per­or­gane und Ner­ven­zel­len schä­di­gen - und das ist al­ter­su­n­ab­hän­gig. Der Haupt­an­teil wird ü­ber die Schleim­häute von Dünn- und Dick­darm ins Blut auf­ge­nom­men. Bei Frauen ist die Blut­al­ko­hol­kon­zen­tra­tion bei glei­cher Kon­sum­menge höher als bei Män­nern, da Män­ner in der Re­gel größer und schwe­rer sind und pro­zen­tual eine größere Menge an Kör­per­flüs­sig­keit ha­ben, auf die sich der Al­ko­hol ver­teilt. Bei re­gel­mäßi­gem Al­ko­hol­kon­sum setzt eine Ge­wöh­nung ein. Das heißt, die Höhe der Blut­al­ko­hol­kon­zen­tra­tion ("­die Pro­mil­le") sagt nicht im­mer et­was ü­ber die Schwere des Rausch­zu­stan­des aus. Das Zell­gift wirkt aber im­mer, egal ob man nun "viel ver­träg­t" oder schnell be­trun­ken wird, ob man Bier trinkt oder Schnaps. Ab­ge­se­hen da­von, dass Al­ko­hol ab­hän­gig ma­chen kann, ver­ur­sacht er nicht nur be­kannte Krank­hei­ten wie Le­ber­zir­rhose oder Bauch­spei­cheldrü­sen­ent­zün­dun­gen, son­dern ist für etwa 200 ver­schie­dene Krank­hei­ten und Störun­gen ver­ant­wort­lich. Hierzu gehören meh­rere Krebs­ar­ten, Blut­hoch­druck und Dia­be­tes. Kin­der und Ju­gend­li­che un­ter 18 Jah­ren tra­gen ein er­höh­tes Ri­siko für al­ko­hol­be­dingte Schä­den. Auf­grund des or­ga­ni­schen Wachs­tums in Kind­heit und Ju­gend sind Her­an­wach­sende be­son­ders an­fäl­lig für die to­xi­sche Wir­kung von Al­ko­hol, zu­mal die­ser selbst die Zell­tei­lung in be­stimm­ten Ge­we­ben be­schleu­nigt Diese Zell­ver­meh­rung spielt bei der Krebs­ent­ste­hung eine ent­schei­dende Rol­le. Mehr In­for­ma­tio­nen gibt es un­ter an­de­rem auf der Ho­me­page der Deut­schen Haupt­stelle für Sucht­fra­gen e.V. un­ter "htt­p://ww­w.d­hs.­de".

