Prof. Karl Hermann Krog verstorben

Prof. Karl Her­mann Krog, be­kann­ter Vor­sit­zen­der des Ver­eins „­Brü­cken­schlag Ukrai­ne" verstarb im Al­ter von 92 Jah­ren. Fo­to: Pri­vat

Bad Sal­zu­flen. Prof. Krog wurde am 15. Mai in Neu­bran­den­burg, Meck­len­burg ge­bo­ren. Gleich nach dem Ab­itur 1943 musste er im zwei­ten Welt­krieg an die Front. Die Er­leb­nisse in die­ser Zeit ließen ihm keine Ru­he. Er be­schloss schon da­mals das Un­recht, das den Men­schen dort ge­sch­ah, später wie­der gut zu ma­chen. Mit dem Ver­ein Brü­cken­schlag Ukrai­ne, des­sen Vor­sit­zen­der er bis zum Ende sei­nes Le­bens war, ge­lang ihm dies in zahl­rei­cher Hin­sicht. Seit 1992 leis­tete er zunächst ü­ber den Ver­band Deut­scher Sol­da­ten hu­ma­nitäre Hilfe in die Ukrai­ne. Durch ihn ent­stand die Ge­denkstätte für alle Kriegs­op­fer des Zwei­ten Welt­krie­ges im Westu­krai­ni­schen Ko­vel Mitte der neun­zi­ger Jah­re. Seit 2001 wurde un­ter sei­ner Lei­tung Hun­der­ten von jun­gen ukrai­ni­schen Stu­die­ren­den und Deutsch­leh­rern die Mög­lich­keit ge­bo­ten, für eine Hos­pi­ta­ti­ons­zeit nach Deutsch­land zu kom­men. Der Ver­stor­be­nen hat sich mit sei­nem gan­zen Ein­satz hier für Gast­fa­mi­li­en, Hos­pi­ta­ti­ons­plätze und die jun­gen Men­schen aus der Ukraine ein­ge­setzt. Da­bei hat er nie die hu­ma­nitäre Hilfe aus den Au­gen ver­lo­ren. Sein star­ker Le­bens­wil­le, sein Ein­satz für die Völ­ker­ver­stän­di­gung und die Sa­che hat je­den der mit ihm zu tun hatte stark be­ein­druckt.

Dafür wurde Karl Her­mann Krog in der Westu­kraine zum Eh­ren­bür­ger er­nannt. Be­son­ders in der Stadt Lutzk ge­noss er ein sehr ho­hes An­se­hen. Er er­hielt die Eh­ren­pro­fes­su­ren der Ost­eu­ropäi­schen Na­tio­na­len Les­sya Ukrainka Uni­ver­sität, der Na­tio­na­len Tech­ni­schen Uni­ver­sität in Luzk und des In­sti­tuts für Ö­ko­no­mie und Ma­na­ge­ment in Luzk. Wei­ter er­hielt er dort zahl­rei­che Aus­zeich­nun­gen, dar­un­ter die nur sel­ten ver­ge­bene Me­daille für eu­ropäi­sche Kom­mu­ni­ka­tion von der Na­tio­nale Päd­ago­gi­sche Dra­go­ma­nov Uni­ver­sität in Kiew. In Deutsch­land wurde Prof. Karl Her­mann Krog für seine Leis­tun­gen mit der höchs­ten zu ver­ge­be­nen Aus­zeich­nung, dem Großen Ver­dienst­kreuz des Ver­dienstor­dens der Bunds­re­pu­blik Deutsch­land aus­ge­zeich­net. Karl Her­mann Krog war auch Vor­sit­zen­der des Kreis­ver­ban­des der CDU Lip­pe, so­wie Vor­sit­zen­der des Stadt­ver­ban­des und Rats­mit­glied in der Stadt Bad Sal­zu­flen. Er war wei­ter Eh­ren­vor­sit­zen­der im Ver­band land­wirt­schaft­li­cher Wild­hal­tung, Vor­sit­zen­der des Krei­ses Her­ford im Ver­band deut­scher Sol­da­ten (VdS) für das Land Nord­rhein-West­fa­len, Vor­sit­zen­der des Be­zirks­ver­ban­des Det­mold und Mit­glied im Lan­des­ver­band, Lei­ter der Sek­tion Her­ford im Bund der Ver­trie­be­nen Kreis­ver­band Her­ford so­wie Bun­des­vor­sit­zen­der, Vi­ze­prä­si­dent und da­nach Eh­ren­vor­sit­zen­der des Lan­des­ver­ban­des Lands­mann­schaft Meck­len­burg. Vor drei Jah­ren fei­erte er zu­sam­men mit sei­ner Frau Ma­ri­anne die dia­man­tene Hoch­zeit. Mit sei­ner Frau baute er ab dem Jahr 1960 den ei­ge­nen land­wirt­schaft­li­chen Be­trieb mit Acker­bau und Vieh­zucht in Bad Sal­zu­flen-Lock­hau­sen auf. Der Ver­stor­bene hin­ter­lässt ne­ben sei­ner Frau fünf Kin­der, elf En­kel­kin­der und fünf Ur­en­kel. Die Ur­nen­bei­set­zung wird im Rah­men ei­ner Trau­er­feier am Frei­tag, 8. Juni auf dem Haupt­fried­hof in Werl-Aspe statt­fin­den. Die Fa­mi­lie bit­tet um Ver­ständ­nis, in der Zeit bis zur Bei­set­zung, von per­sön­li­chen Be­su­chen und Kon­sul­ta­tio­nen ab­zu­se­hen.

vom 16.05.2018 | Ausgabe-Nr. 20A

