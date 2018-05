Christen feiern Salzwerkbettag

Erinnerung an wundersames Ereignis vor 503 Jahren

Blei­bende Dank­bar­keit: Weil ein wun­der­sa­mes Er­eig­nis 1515 eine dro­hende Ka­ta­stro­phe ver­hin­der­te, wird heute im­mer an Christi Him­mel­fahrt der Salz­werk­bet­tag ge­fei­ert. Fo­to: El­ler­brake weitere Bilder »

Bad Sal­zu­flen (ne). Seit 30 Jah­ren fin­det je­des Jahr an Christi Him­mel­fahrt ein ö­ku­me­ni­scher Got­tes­dienst der Kir­chen­ge­mein­den der Sal­zu­fler Kern­stadt statt. Grund dafür ist der Salz­werk­bet­tag, der an ein wun­der­sa­mes Er­eig­nis vor 503 Jah­ren er­in­nert. Auch am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag ha­ben Hun­derte Chris­ten am Frei­luft­got­tes­dienst auf dem Salz­hof teil­ge­nom­men.

Es war im Jahre 1515, als der Stadt an­ge­sichts ei­ner merk­lich schwächer spru­deln­den Sole eine wirt­schaft­li­che Ka­ta­stro­phe droh­te. Als diese dann wie­der stär­ker floss, grün­de­ten die Sal­zu­fler den Salz­werk­bet­tag. Heute wird er von Ver­tre­tern der evan­ge­lisch-re­for­mier­ten Stadt­kir­che, der evan­ge­lisch-lu­the­ri­schen Ge­mein­de, der evan­ge­lisch-frei­kirch­li­chen Bap­tis­ten­ge­meinde und der ka­tho­li­schen Lieb­frau­en­ge­meinde ge­mein­sam be­gan­gen. Auch Bür­ger­meis­ter Ro­land Tho­mas nahm ak­tiv an der Li­tur­gie des Got­tes­diens­tes teil und hielt eine Le­sung aus der Apo­stel­ge­schich­te. Die ge­mein­same Bot­schaft der Be­tei­lig­ten: Christi Him­mel­fahrt ist nicht nur an ei­nem Tag im Jahr, son­dern wie Je­sus selbst im­mer und ü­ber­all ge­gen­wär­tig. Pfar­re­rin Mar­tina Ste­cker hielt die Pre­digt und be­zog auch hier den Salz­werk­bet­tag mit ein. "­Die­ser Tag ent­stand, weil die Men­schen sich ihre Gren­zen be­wusst ge­macht ha­ben", er­klärte sie. "­Mit mensch­li­cher Macht ist nicht al­les ge­tan, so­lange nicht Got­tes Se­gen drauf ruht. Die Ehr­furcht vor dem Le­ben sollte un­ser Tun und Han­deln be­stim­men." Sie ap­pel­lierte zu­dem, nicht die Au­gen vor dem Leid und Elend in die­ser Welt zu ver­schließen und nannte dafür stell­ver­tre­tend Sy­rien als Kriegs­ge­biet. Ein Teil der Kol­lekte ist eben hier­für be­stimmt, sie kommt Flücht­lin­gen in der Tür­kei zu­gu­te.

vom 16.05.2018 | Ausgabe-Nr. 20A

Drucken | Versenden