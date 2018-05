Ökumenischer Abend

Bad Sal­zu­flen. "P­fings­ten zwi­schen wun­der­ba­rem Auf­bruch und wun­der­ba­rem Ab­bruch": Dr. Sven Le­se­mann wird sich beim ö­ku­me­ni­schen Bi­be­la­bend am Don­ners­tag, 17. Mai aus­ge­hend von der bib­li­schen Pfingst­ge­schichte mit der heu­ti­gen Be­deu­tung des Fes­tes der Aus­gießung des Hei­li­gen Geis­tes be­fas­sen. Im An­schluss an den um 19.30 Uhr be­gin­nen­den Vor­trag im Mar­tin-Lu­ther-Haus in der Mar­tin-Lu­ther-Straße 7 ist Ge­le­gen­heit zu Ge­sprächen bei Wein und Ker­zen­schein.

vom 16.05.2018 | Ausgabe-Nr. 20A

