Carsharing: Zwei Mietwagen parken in der Kernstadt, einer in Rischenau

Zur In­be­trieb­nahme des neuen Cars­ha­ring-Park­plat­zes an der Hin­tere Straße nah­men im Bei­sein von Net­work Ma­na­ger Pe­ter Ment­zel (ste­hend) Bür­ger­meis­ter Heinz Re­ker und Stadt­mar­ke­ting-Ge­schäfts­füh­re­rin Ca­ro­lin Nasse in ei­nem Fiat 500 Ca­brio Platz. Fo­to: afk

Lügde (af­k). Ein Auto nut­zen – und zwar im­mer nur dann, wann man will und ohne Sorge um Re­pa­ra­tu­ren, Ver­si­che­run­gen oder TÜV – das ist nun auch in Lügde mög­lich. Das in Aschaf­fen­burg an­säs­sige Un­ter­neh­men "app2dri­ve" hat hier drei Cars­ha­ring-Fahr­zeuge pos­tiert. Zwei ste­hen in der Kern­stadt, eins in Ri­schenau. ­Bei den Ver­samm­lun­gen zum In­te­grier­ten Kom­mu­na­len Ent­wick­lungs­kon­zept (I­KEK) im ver­gan­ge­nen Jahr hat­ten die Bür­ger eine Ver­bes­se­rung der Mo­bi­litätss­truk­tu­ren ge­for­dert. Mit dem neuen Cars­ha­ring-An­ge­bot hat sich in die­sem Be­reich nun et­was ge­tan. "Auch wenn die städ­ti­schen Bal­lungs­zen­tren mehr Po­ten­zial für Cars­ha­ring bie­ten, so stel­len wir doch fest, dass un­sere An­ge­bote auch im länd­li­chen Raum im­mer be­lieb­ter wer­den", sagt Pe­ter Ment­zel, Net­work-Ma­na­ger bei "app2dri­ve". Er nahm jetzt im Bei­sein von Bür­ger­meis­ter Heinz Re­ker und Stadt­mar­ke­ting-Ge­schäfts­füh­re­rin Ca­ro­lin Nasse of­fi­zi­ell zwei der Wa­gen in Be­trieb: einen Fiat 500 in Ca­brio­ver­sion und einen Renault Me­gane mit Elek­tro­an­trieb. In Ko­ope­ra­tion mit der Stadt Lügde sind auf dem städ­ti­schen Park­platz "H­in­tere Straße" zwei Stell­plätze für die Cars­ha­ring-Au­tos vor­ge­se­hen, ei­ner an der be­reits dort in­stal­lier­ten E-La­de­sta­tion. Ein drit­tes Fahr­zeug, ein wei­te­rer Fiat 500, steht be­reits seit meh­re­ren Mo­na­ten in Ri­schenau. Auch wenn diese Ab­stell­orte noch nicht der Weis­heit letz­ter Schluss sein müs­sen – mit die­sen bei­den Stand­orten in der Groß­ge­meinde Lügde ver­schwin­det ein wei­te­rer weißer Fleck auf dem Teil­auto-Karte in Lip­pe. Ment­zel: "In Det­mold und Lem­go, vor al­lem aber auch in den klei­ne­ren Orts­tei­len, wird das An­ge­bot schon rich­tig gut an­ge­nom­men." Bür­ger­meis­ter Re­ker sieht in die­sem neuen Mo­bi­litäts­an­ge­bot eine Stei­ge­rung der At­trak­ti­vität Lüg­des ge­ne­rell. "Wir habe es ja beim IKEK er­fah­ren, wel­che Be­deu­tung der Wunsch nach Mo­bi­lität für un­sere Bür­ger vor al­lem auch in un­se­ren Orts­tei­len hat. Cars­ha­ring be­deu­tet zu­sam­men mit at­trak­ti­ven Ver­sor­gungs­struk­tu­ren des öf­fent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehrs ein deut­li­ches Plus an Frei­heit." ­Die Stadt gehört mit zu den ers­ten Kun­den in Lüg­de. "Wir ver­fü­gen nur ü­ber ein Dienst­fahr­zeug. Wenn das schon un­ter­wegs ist, kön­nen wir nun auf Fahr­zeuge aus der ap­p2drive-Flotte zurück­grei­fen", freut sich Re­ker. An­sons­ten bie­tet sich das Un­ter­neh­men vor al­lem als Al­ter­na­tive für Zweit­wa­gen-In­ter­es­sen­ten an. Der Kunde re­gis­triert sich ü­ber die Web­site des Un­ter­neh­mens. Dann wer­den die Per­so­na­lien und der Füh­rer­schein ü­ber ein Upload-For­mu­lar ü­ber­prüft. Oder der Kunde kann einen Ser­vice­point nut­zen. In Lügde ü­ber­nimmt die Auf­gabe auch das Stadt­mar­ke­ting­büro im Rat­haus. Da kön­nen dann bei der rund um die Uhr mög­li­chen spon­ta­nen oder lang­fris­ti­gen, zeit­lich fle­xiblen Bu­chun­gen auch Wün­sche für größere Fahr­zeuge wie Kom­bis etc. geäußert wer­den, die die Kun­den während ei­ner be­stimm­ten Zeit nut­zen wol­len. Eine Rück­führung zum Start­punkt ist nicht er­for­der­lich. Je­des Fahr­zeug ist mit ei­ner Tank­karte aus­ge­stat­tet, mit der je­der Kunde je­der­zeit kos­ten­los tan­ken kann. Ab­ge­rech­net wird nach Bu­chungs­zeit und zurück­ge­leg­ter Weg­strecke. Das Ta­rif­sys­tem ist auf der Ho­me­page des Un­ter­neh­mens ein­seh­bar, das an 180 Or­ten in Deutsch­land mit ei­ner Flotte von rund 450 Fahr­zeu­gen ver­tre­ten ist.

