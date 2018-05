Proben für den Katastrophenfall

THW Detmold produziert beim Tag der offenen Tür Strom und Wasser

Die Be­su­cher hat­ten die Mög­lich­keit in die Ein­satz­wa­gen des THW zu stei­gen und konn­ten sich zu­dem die Aus­rüs­tung an­schau­en. Fo­to: Hel­ler

Det­mold (joh). Der Tag der of­fe­nen Tür des Orts­ver­ban­des Det­mold des Tech­ni­schen Hilfs­werks stellt sich und seine Auf­ga­ben vor und sorgt für einen er­eig­nis­rei­chen Tag für die ganze Fa­mi­lie. So­wohl die El­tern, als auch die Kids konn­ten sich an den span­nen­den Prä­sen­ta­tio­nen freuen und viel ler­nen. Denn im Not­fall, bei Aus­fall des Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­net­zes oder bei Um­welt­ka­ta­stro­phen, wie Groß­brän­den oder Ü­ber­flu­tun­gen ist das Tech­ni­sche Hilfs­werk (THW) zur Stel­le.

"Es geht dar­um, die Be­su­cher an die Hand zu neh­men, ih­nen zu zei­gen, was das THW ei­gent­lich macht. Man kennt uns, aber eine ge­naue Vor­stel­lung hat nicht je­der und das soll sich än­dern" er­klärt Jo­nas Wies­ner, der beim Orts­ver­band für die Öf­fent­lich­keits­ar­beit zu­stän­dig ist. An Sta­tio­nen, die auf dem Gelände ver­teilt wa­ren, konn­ten sich Klein und Großü­ber die ver­schie­de­nen Ele­mente und Auf­ga­ben­be­rei­che des THW in­for­mie­ren. In der einen Ecke war eine große An­lage zur Trink­was­ser­auf­be­rei­tung auf­ge­baut, an der nächs­ten stan­den "High Ca­pa­city Pum­ping Mo­du­les". Diese ent­hal­ten Pum­pen mit ei­ner Leis­tung von bis zu 15.000 L Was­ser pro Mi­nute und kom­men bei Hoch­was­ser oder Ü­ber­flu­tun­gen zum Ein­satz. Mit Spiel­fahr­zeu­gen, Hüpf­burg, ver­schie­de­nen Ak­tio­nen, wie Ma­len oder der Mög­lich­keit, sich in einen der großen Ein­satz­wa­gen hin­ein­zu­set­zen, war auch für Spaß und Un­ter­hal­tung der Kin­der ge­sorgt. Ne­ben dem THW Det­mold, wa­ren auch der Orts­ver­band aus Lem­go, die Feu­er­wehr Det­mold so­wie das Deut­sche Rote Kreuz aus Det­mold zu Gast. Dass diese In­sti­tu­tio­nen im Not­fall auch Hand in Hand ar­bei­ten müs­sen, zeig­ten Ret­tungs- und Hilfs­kräfte bei ei­ner klei­nen Vor­führung. Vom Dach der THW-Un­ter­kunft wurde das Ret­ten ei­ner ver­letz­ten Per­son, in die­sem Fall ei­ner Puppe de­mons­triert und er­läu­tert. Während die Hel­fe­rin­nen und Hel­fer des THW mit Lei­ter, Trage und Führungs­lei­nen die Höhe vom Bo­den bis zum Dach ü­ber­wun­den und die Si­mu­la­ti­ons­puppe si­cher nach un­ten brach­ten, stan­den die Ret­tungs­kräfte in die­sem Fall­bei­spiel für die an­sch­ließende me­di­zi­ni­sche Ver­sor­gung und Trans­port zum Kran­ken­haus be­reit. Die Ver­an­stal­tung war zu­dem im Hin­blick auf "­KRI­TIS" aus­ge­legt - Kri­ti­sche In­fra­struk­tu­ren sind von großer Be­deu­tung für das Ge­mein­we­sen und ohne sie würde es zu er­heb­li­chen Ein­schrän­kun­gen, Ver­sor­gungs­eng­päs­sen oder Störun­gen der öf­fent­li­chen Si­cher­heit und des All­ge­mein­wohls kom­men. Da­bei han­delt es sich bei­spiels­weise um Ener­gie, Was­ser, Strom, Ver­kehr oder me­di­zi­ni­sche Ver­sor­gung. So de­mons­trierte das THW Det­mold an die­sem Tag zum Bei­spiel Mög­lich­kei­ten zur Hoch­was­ser­be­sei­ti­gung oder Not­strom­ver­sor­gung. "Wir ha­ben mit den ver­schie­de­nen Geräten, Mo­du­len und Fahr­zeu­gen nicht nur in Deutsch­land Einsät­ze, son­dern wer­den teil­weise auch im EU-Aus­land ge­braucht. Zu­letzt wa­ren wir mit un­se­ren Pump­mo­du­len in Ser­bien und Bos­ni­en. Außer­dem ist es be­son­ders wich­tig, für den Fall der Fälle zu ü­ben" be­tont Mi­chael Rolf. Es sei grund­le­gend, dass die Ab­läufe sich ein­spie­len und das Vor­ge­hen rou­ti­niert ist.

vom 12.05.2018 | Ausgabe-Nr. 19B

