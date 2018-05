Bevölkerungsschutz: Die Kreise Lippe, Höxter und Paderborn bauen Kooperation weiter aus

Wachsende Einsatzzahlen und gestiegene Anforderungen an Personal und Ausstattung

Kreis Lippe (la). Die ver­gan­ge­nen Jahre ha­ben einen ra­san­ten Wan­del im Be­reich Be­völ­ke­rungs­schutz mit sich ge­bracht. Um die­sem Wan­del trotz knap­per Kas­sen ge­recht zu wer­den, ko­ope­rie­ren die Kreise Lip­pe, Höx­ter und Pa­der­born seit Jah­ren im Be­reich Ret­tungs­dienst. Jetzt ha­ben die Kreise in ge­mein­sa­mer An­stren­gung die An­schaf­fung von Not­arz­tein­satz­fahr­zeu­gen ko­or­di­niert: Die neuen Fahr­zeuge stell­ten die drei Land­räte nun auf ei­nem ge­mein­sa­men Ter­min im Feu­er­wehr­aus­bil­dungs­zen­trum in Lemgo vor.

"Wir wol­len den Men­schen vor Ort eine best­mög­li­che ge­sund­heit­li­che Ver­sor­gung zu­kom­men las­sen und dafür sor­gen, dass un­sere Ret­tungs­dienste fit für die Zu­kunft wer­den. Ziel die­ser Ko­ope­ra­tion ist es des­halb, dass wir uns ge­gen­sei­tig un­ter­stüt­zen, um ein eng­ma­schi­ges Ver­sor­gungs­netz­werk in al­len drei Krei­sen zu schaf­fen", er­klärt Lip­pes Land­rat Dr. Axel Leh­mann. Die nun an­ge­schaff­ten Fahr­zeuge seien ein Bau­stein, um die­ses Ziel zu er­rei­chen. Die ge­mein­same Aus­schrei­bung für ins­ge­samt elf Not­arz­tein­satz­fahr­zeuge (NEF) star­te­ten die Kreise Lip­pe, Höx­ter und Pa­der­born im Som­mer 2017: Drei für den Kreis Höx­ter, eins für den Kreis Pa­der­born und sie­ben für den Kreis Lip­pe. Das brachte fi­nan­zi­elle Vor­teile für alle Be­tei­lig­ten – die Er­spar­nis durch die ge­mein­same Aus­schrei­bung beläuft sich auf 10 Pro­zent, die Fahr­zeuge konn­ten so für je 80.000 Euro an­ge­schafft wer­den. Die 190-PS star­ken Mer­ce­des-Benz Vi­tos sol­len ab so­fort dazu bei­tra­gen, Men­schen im Falle ei­nes Not­falls schnellst­mög­lich zu er­rei­chen – denn bei ei­nem Not­arz­tein­satz sind oft­mals Se­kun­den ent­schei­dend. "­Die kreisü­ber­grei­fende Ko­ope­ra­tion im Be­völ­ke­rungs­schutz ist ein leuch­ten­des Bei­spiel für in­ter­kom­mu­nale Zu­sam­men­ar­beit", be­tont Land­rat Fried­helm Spie­ker. "­Mit der Ver­net­zung der Leit­stel­len der drei Kreise sind wir Vor­rei­ter in Nord­rhein-West­fa­len." Durch die tech­ni­sche Ver­net­zung und die ab­ge­stimmte Zu­sam­men­ar­beit sei die Be­triebs­si­cher­heit der Leit­stel­len der Kreise Höx­ter, Lippe und Pa­der­born je­der­zeit ge­währ­leis­tet. Dies sei der rich­tige Weg, um bei­spiels­weise mög­li­che Ü­ber­las­tun­gen bei Ex­tre­mer­eig­nis­sen vor­zu­beu­gen. "­Die Not­ruf­num­mer bleibt im Leit­stel­len­ver­bund im­mer er­reich­bar", so Spie­ker. Mit der Ver­net­zung bie­ten die drei Kreise ih­ren Bür­ge­rin­nen und Bür­gern noch mehr Si­cher­heit und Ser­vice. Die Ko­ope­ra­tion der Kreise Lip­pe, Höx­ter und Pa­der­born geht aber noch wei­ter: Die Ruf­num­mer 116117, ü­ber die Bür­ger den kas­senärzt­li­chen Be­reit­schafts­dienst er­rei­chen kön­nen, wurde bis­lang zen­tral nach Duis­burg ge­lei­tet. Das soll sich jetzt än­dern, zu­min­dest in den ko­ope­rie­ren­den drei Krei­sen: "Wenn hil­fe­su­chende Men­schen die 116117 wählen, wol­len sie mit je­man­dem spre­chen, der die ört­li­chen Be­ge­ben­hei­ten und das vor­han­dene Ärz­te­netz kennt. Des­halb wer­den wir un­sere Leit­stel­len mit­ein­an­der ver­net­zen", so Land­rat Leh­mann. Kon­kret heißt das, dass ü­ber die 116117 ein­ge­hende An­rufe in eine der drei Leit­stel­len ge­lei­tet wer­den. Die Um­stel­lung star­tet ab 1. Juli in der Feu­er­schutz- und Ret­tungs­lei­t­stelle des Krei­ses Lip­pe, so­dass hier künf­tig der Not­ruf 112, der Kran­ken­trans­port 19222 und der kas­senärzt­li­che Be­reit­schafts­dienst 116117 von ei­nem Ort aus ko­or­di­niert wer­den. Darü­ber hin­aus sind nun auch die kom­ple­xen Te­le­fon­an­la­gen der drei Kreise ver­netzt, so­dass ein ein­ge­hen­der Not­ruf auch in ei­ner der bei­den an­de­ren Feu­er­schutz- und Ret­tungs­lei­t­stel­len an­ge­nom­men wer­den kann. In ei­nem nächs­ten Schritt sol­len auch die Ein­satz­leit­sys­teme un­ter­ein­an­der ver­netzt wer­den. "Eine äl­ter wer­dende und von Mi­gra­tion ge­prägte Ge­sell­schaft, stei­gende Ein­satz­zah­len und Kos­ten und natür­lich der Fach­kräf­teman­gel sind Her­aus­for­de­run­gen, die wir meis­tern müs­sen, um den Ret­tungs­dienst zu­kunfts­fähig zu ge­stal­ten. Mit der vollstän­di­gen Ver­net­zung der Leit­stel­len wer­den wir un­sere Kräfte und Res­sour­cen bün­deln, da­mit rund 800.000 Men­schen in den Krei­sen Höx­ter, Lippe und Pa­der­born im Falle des Fal­les auf best­mög­li­che Ver­sor­gung ver­trauen kön­nen", ist Pa­der­borns Land­rat Man­fred Mül­ler ü­ber­zeugt.

vom 12.05.2018 | Ausgabe-Nr. 19B

Drucken | Versenden