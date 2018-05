Noch Plätze frei!

Kreis Lip­pe/­Det­mold (la). Der SPD Land­tags­ab­ge­ord­nete Dr. Den­nis Ma­el­zer lädt in­ter­es­sierte Bür­ge­rin­nen und Bür­ger zur Land­tags­fahrt nach Düs­sel­dorf ein. Die Fahrt fin­det am Frei­tag, den 18. Mai 2018, statt. Die Reise wird um 8:15 Uhr vom Kro­nen­platz in Det­mold mit dem Bus an­ge­tre­ten. Nach der An­kunft in Düs­sel­dorf be­ginnt das In­for­ma­ti­ons­pro­gramm mit dem Be­such der Zu­schau­er­tribü­ne. An­sch­ließend steht der Ab­ge­ord­nete für eine Dis­kus­sion zur Ver­fü­gung. Zum Ab­schluss des Pro­gram­mes lädt der Ab­ge­ord­nete zu Kaf­fee und Ku­chen in der Kan­tine des Land­ta­ges ein. Nach dem Pro­gramm im Land­tag, ist noch aus­rei­chend Zeit für einen Spa­zier­gang am Rhein oder in der Alt­stadt von Düs­sel­dorf. Die Teil­neh­mer wer­den ge­gen 21:00 Uhr wie­der in Det­mold sein. Es wird ein Kos­ten­bei­trag von 8,00 € er­ho­ben. In­for­ma­tio­nen und An­mel­dun­gen er­hal­ten Sie im Wahl­kreis­büro ab 9:00 Uhr un­ter der Te­le­fon­num­mer (05231) 301536.

vom 12.05.2018 | Ausgabe-Nr. 19B

