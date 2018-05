Neue Rettungswache verbessert Notfallversorgung in Westlippe

Spatenstich für den Neubau – Ab Januar 24-Stunden-Betrieb

Land­rat Dr. Axel Leh­mann, Feu­er­wehr-Lei­ter Jörg Diek­mann, Bür­ger­meis­ter Dr. An­dreas J. Wulf, Di­pl.-In­ge­nieur Andre Rohde und To­bias Nolte (Ge­schäfts­füh­rer des lei­ten­den Bau­un­ter­neh­mens) ma­chen den of­fi­zi­el­len ers­ten Spa­ten­stich. Fo­to: Wolff

Au­gust­dorf (g­w). In den ver­gan­ge­nen Jah­ren ist die Zahl der Ret­tungs­einsätze im ge­sam­ten Kreis­ge­biet an­ge­stie­gen. Ins­be­son­dere im Wes­ten Lip­pes hat sich der Be­darf er­höht. Ein Stand­ort­gut­ach­ten hatte den Bau ei­ner wei­te­ren Ret­tungs­wa­che in Au­gust­dorf emp­foh­len. "Ich bin froh, dass es hier vor­an­geht", freut sich Land­rat Dr. Axel Leh­mann beim of­fi­zi­el­len ers­ten Spa­ten­stich für den Neu­bau. "Wir wol­len lang­fris­tig eine flächen­de­ckende und op­ti­male Not­fall­ver­sor­gung in Au­gust­dorf und Um­ge­bung ge­währ­leis­ten. So kön­nen wir si­cher­stel­len, dass die Be­woh­ner in klei­ne­ren Ge­mein­den ebenso gu­ten Zu­gang zu Hilfe ha­ben wie in den städ­ti­schen Ge­bie­ten", be­tonte Leh­mann. ­Seit Juni 2015 Ta­ges­ret­tungs­wa­gen von der Wa­che Oer­ling­hau­sen in den Räu­men der Feu­er­wehr Au­gust­dorf sta­tio­niert, um dem Be­darf ge­recht zu wer­den. "Wir sind der Feu­er­wehr dank­bar, dass wir durch die Zu­sam­men­ar­beit eine schnelle Ü­ber­gangs­lö­sung an­bie­ten konn­ten. Mit dem Neu­bau kön­nen wir zu ei­nem 24-Stun­den-Be­trieb ü­ber­ge­hen", er­läu­terte der Land­rat. ­Durch die neue Ret­tungs­wa­che än­dern sich auch die Zu­schnitte der Ver­sor­gungs­be­rei­che. Mei­nolf Haa­se, Lei­ter des Be­völ­ke­rungs­schut­zes: "Wir wer­den die Ein­satz­ge­biete der Wa­chen in Oer­ling­hau­sen, Lage und Bad Sal­zu­flen ent­spre­chend an­pas­sen. Die Ge­biete wer­den klei­ner und so auch die An­fahrts­zei­ten ver­kürz­t." So werde die neue Wa­che in Au­gust­dorf zum Bei­spiel das in un­mit­tel­ba­rer Nähe lie­gende Hörste mit­ver­sor­gen. Dr. An­dreas J. Wulf, Bür­ger­meis­ter der Sen­ne­rand­ge­mein­de, be­tonte beim Spa­ten­stich, dass die Ein­wohner­zahl Au­gust­dorf kon­ti­nu­ier­lich an­stei­ge. "Da­mit wächst auch der Be­darf nach ei­ner Ret­tungs­wa­che, die vor Ort und rund um die Uhr ein­satz­be­reit ist", so Wulf. Er sei froh, dass aus der Ü­ber­gangs­lö­sung in der Feu­er­wa­che nun ein dau­er­haf­ter Ret­tungs­stand­ort wer­de. Die neue Wa­che im Pas­siv­haus­stan­dard ent­steht in di­rek­ter Nach­bar­schaft zur Feu­er­wa­che Au­gust­dorf an der Haus­ten­be­cker Straße. Auf ei­ner Fläche von 300 Qua­drat­me­tern wird sie So­zial- und Funk­ti­ons­räume be­her­ber­gen. Da­ne­ben wer­den eine Fahr­zeug- so­wie eine Wasch- und Des­in­fek­ti­ons­halle ge­baut. Ins­ge­samt neun Mit­ar­bei­ter wer­den für einen rei­bungs­lo­sen Be­trieb sor­gen. Nach ak­tu­el­ler Pla­nung soll das Ge­bäude bis Ende No­vem­ber fer­tig­ge­stellt sein. Der 24-Stun­den-Be­trieb soll laut ei­ner Mit­tei­lung des Krei­ses zum 1. Ja­nuar 2019 auf­ge­nom­men wer­den.

