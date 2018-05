Provokante Themen

"Gespenster" von Henrik Ibsen

Bad Sal­zu­flen (g­b). Ver­häng­nis­volle Ver­feh­lun­gen in der Ver­gan­gen­heit neh­men auf der Bühne ih­ren dra­ma­ti­schen Lauf: Be­kannte Schau­spie­ler un­ter der Re­gie von Prof. Pe­ter M. Preiss­ler be­geis­tern im Kur- und Stadt­thea­ter.

Mut­ter He­lene (Anja Kru­se) freut sich zunächst, dass ihr Sohn Os­vald (Mi­chael N. Kühl), der als Künst­ler in Pa­ris leb­te, wie­der nach Hause zurück­kehrt. Sie ahnt noch nicht, dass Os­vald un­heil­bar er­krankt ist und sie um Ster­be­hilfe bit­ten wird. Als Witwe des Haupt­manns und Kam­mer­herrn Al­ving möchte He­lene ge­mein­sam mit dem mo­ralin­sau­ren Pas­tor Man­ders (Ralf Ko­morr) eine Stif­tung für Wai­sen­kin­der grün­den um ih­rem Mann ein Denk­mal zu set­zen. Ver­dient hat der ty­ran­ni­sche al­ko­hol­kranke Ver­stor­bene das nicht. Auch sein Miss­brauch des Dienst­mäd­chens Jo­hanna hatte Fol­gen. Jo­hanna wurde da­mals schnell mit dem eben­falls nicht cha­rak­ter­fes­ten Tisch­ler Ja­kob Engstrand (Se­bas­tian Sash) ver­hei­ra­tet. Des­sen ver­meint­li­che Toch­ter Re­gine (Sa­rah Ma­ria Bes­gen) ar­bei­tet jetzt bei He­lene als Dienst­mäd­chen und hat aus­ge­rech­net ein Auge auf den at­trak­ti­ven Os­vald ge­wor­fen. Als Re­gine er­fährt, dass sie Halb­ge­schwis­ter sind, ver­lässt sie das Haus. Mo­ral und falsche Ver­schwie­gen­heit ha­ben die Fa­mi­lie Al­ving an den Ab­grund ge­führt, der einen dra­ma­ti­schen Höhe­punkt im Brand des Wai­sen­hau­ses hat. Kein Wun­der, dass Ib­sens Drama von 1881 we­gen der pro­vo­kan­ten Ge­sell­schafts­kri­tik zunächst in Eu­ropa nicht auf­ge­führt wer­den durf­te.

vom 09.05.2018 | Ausgabe-Nr. 19A

