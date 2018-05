Pro und Kontra dicht beieinander

Facebook als Werbeplattform - ein Mehrwert für Unternehmen?

Kreis Lippe (n­r). Fa­ce­book und Co. wer­den schon lange nicht mehr nur durch pri­vate Nut­zer be­spielt. Un­ter­neh­men, Kom­mu­nen, Ver­bände oder Ver­eine ha­ben Fa­ce­book längst für sich ent­deckt; in ers­ter Li­nie vor al­lem als Wer­be­platt­form. Während viele die­ser Netz­wer­ker auf die Schnel­lig­keit der Nach­rich­ten­ver­brei­tung und den da­mit ver­bun­de­nen größe­ren Wer­be­ef­fekt set­zen, birgt ge­rade diese Schnel­lig­keit der Nach­rich­ten­ver­brei­tung nach Mei­nung ü­ber­zeug­ter (noch) Nicht-Nut­zer, Ge­fah­ren.

Wer früh auf den Fa­ce­book-Zug auf­ge­sprun­gen ist, hat sich längst mit po­si­ti­ven, als auch ne­ga­ti­ven Ef­fek­ten von So­cial Me­dia be­schäf­tigt. Lemgo Mar­ke­ting-Ge­schäfts­füh­rer Wolf­gang Jä­ger und sein Kol­lege Heiko Marx nut­zen Fa­ce­book schon seit ge­rau­mer Zeit; ü­ber­wie­gend, um für an­stau­ende Ver­an­stal­tun­gen in der Stadt Lemgo zu wer­ben – und das funk­tio­niert ü­ber das so­ge­nannte "­Tei­len" der Nut­zer aus­ge­spro­chen gut. Ri­si­ko­los sei ein Fa­ce­book-Auf­tritt si­cher nicht, meint Heiko Marx. Fra­gen und Kom­men­tare müss­ten ei­gent­lich un­ver­züg­lich be­ar­bei­tet, be­zie­hungs­weise be­ant­wor­tet wer­den. Das sei selbst für größere Un­ter­neh­men schwie­rig. Ein In­ter­net-Be­auf­trag­ter könne so eine Auf­gabe kaum al­leine be­wäl­ti­gen. Für Ver­eine oder kleine Un­ter­neh­men ist das dement­spre­chend noch schwe­rer. Dass zwi­schen­durch auch im­mer wie­der ein­mal von frem­der Seite Falsch­mel­dun­gen, wie bei­spiels­weise nicht kor­rekte Öff­nungs­zei­ten der Lem­goer Eis­welt, plötz­lich auf Fa­ce­book kur­sie­ren, ist für die Ver­an­stal­tungs­leute nichts Neu­es. Dann heißt es al­ler­dings, schnell zu rea­gie­ren und sol­che Ein­träge schnellst­mög­lich zu lö­schen. Das sind aber gleich­zei­tig Auf­ga­ben, de­nen man sich an­neh­men muss, denn sonst tun das an­dere für einen", er­klärt Heiko Marx, der mitt­ler­weile ei­nige die­ser "Fake-Pro­fi­le" in Au­gen­schein ge­nom­men hat. Grundsätz­lich soll­ten sich Un­ter­neh­men mit Fa­ce­book be­schäf­ti­gen, so Heiko Marx. "Wer als Un­ter­neh­men kein ei­ge­nes Pro­fil er­stellt, wird schnell fest­stel­len, dass das ei­gene Un­ter­neh­men den­noch bei Fa­ce­book auf­taucht", so Heiko Marx. "Das sind Pro­fi­le, die dann nicht durch das Un­ter­neh­men mo­de­riert und be­spielt wer­den – eine Ein­la­dung zur Ver­brei­tung von Falsch­mel­dun­gen oder Hass­tira­den, wie sie gerne von so­ge­nann­ten Trol­len ver­brei­tet wer­den." (Als Trolle be­zeich­net man in die­sem Zu­sam­men­hang Per­so­nen, die in ih­ren Äuße­run­gen im In­ter­net pro­vo­zie­ren wol­len) Karl-Heinz Mense vom Vor­stands­stab der Stadt Lemgo spricht sich (noch) ge­gen einen Fa­ce­book-Auf­tritt der Stadt Lemgo aus. "Ir­gend­wann wird Fa­ce­book ver­mut­lich auch bei der Stadt Ein­zug hal­ten, aber mo­men­tan pas­siert das nicht. Ent­we­der man macht es rich­tig oder gar nicht", ist er der Mei­nung. Rich­tig heißt für ihn, zeit­nah auf An­fra­gen oder Kom­men­tare rea­gie­ren zu kön­nen – wenn mög­lich, 24 Stun­den am Tag und dann das Pro­fil auch kon­ti­nu­ier­lich wei­ter be­spie­len. Für diese Auf­ga­ben müsste es dann ge­schulte In­ter­net-Be­auf­tragte ge­ben und das sei in Lemgo eben noch nicht der Fall. Als Pres­se­spre­cher der Stadt steht er natür­lich in re­gem Aus­tausch mit an­de­ren lip­pi­schen Kom­mu­nen und weiß, dass ei­nige von ih­nen die Netz­werk­ar­beit und Wer­be­maß­nah­men durch ei­gene Fa­ce­book-Auf­tritte un­ter­stüt­zen.

vom 09.05.2018 | Ausgabe-Nr. 19A

