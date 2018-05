Lippische Natur hautnah erleben

Kreis Lippe (la). Ein­mal ein Schwein an­fas­sen, den Wald mit an­de­ren Au­gen se­hen oder er­le­ben, wie aus fri­schem Obst ein fei­ner Obst­ler wird: Das Pro­jekt Na­Tou­r­Ener­gie lädt dazu ein, die lip­pi­sche Na­tur neu zu ent­de­cken. Bei un­ter­schied­li­chen Er­leb­ni­stou­ren sol­len so­wohl Kin­der als auch Er­wach­sene ihre Um­welt haut­nah er­le­ben und ken­nen­ler­nen. Ak­tu­ell im Mai bie­tet das Pro­jekt Er­leb­nis­ver­an­stal­tun­gen zu den The­men "­Be­drohte Nutz­tier­ras­sen", "Vom Obst zum Obst­ler", "Schwei­ne­mast" und "Wild­tie­re" an.

Der Auf­takt der kom­men­den Er­leb­nis­führun­gen ist am Don­ners­tag, 10. Mai, um 10 Uhr: Mit dem Schwer­punkt auf Tier­kin­der wer­den den Teil­neh­mern ge­fähr­dete Nutz­tier­ras­sen vor­ge­stellt. Ver­an­stal­tungs­ort ist der Ar­che-Hof Wie­sen­grund und der land­wirt­schaft­li­che Be­trieb Pe­tig am Berg­gar­ten mit Ho­fla­den. Start­punkt der Tour ist das In­no­va­ti­ons­zen­trum für Elek­tro­mo­bi­lität und Er­neu­er­bare Ener­gie im Länd­li­chen Raum in Dören­trup (IZ­D). Von dort aus be­ginnt die Rund­fahrt in Elek­tro­fahr­zeu­gen durch die Dören­tru­per Orts­teile Hil­len­trup und Be­ga. Am Frei­tag, 11. Mai, wid­met sich die Er­leb­nis­führung dem Thema Obst­ler. Auch hier star­tet es zunächst um 17 Uhr am In­no­va­ti­ons­zen­trum mit ei­ner Tour durch Dören­trup mit den Elek­tro­fahr­zeu­gen, bis es dann zur Guts­hof Bren­ne­rei Be­ga­tal nach Hum­feld geht. Wie sieht mo­derne Tier­hal­tung aus und wie steht es da­bei um das Wohl und die Ge­sund­heit der Tie­re? Das al­les kann man am Sams­tag, 12. Mai, bei der Er­leb­nis­führung "Schwei­ne­mast" auf dem Hof von Fried­rich-Wil­helm Mei­er­jo­hann er­fah­ren. Die Tour be­ginnt um 17 Uhr am In­no­va­ti­ons­zen­trum. Am Diens­tag, 15. Mai, ab 17 Uhr steht das Thema "Wild­tie­re" im Mit­tel­punkt. "Das Schnit­zel kommt aus der Tief­kühl­truhe oder das Reh ist die Frau vom Hirsch": Nicht nur Kin­der, auch Er­wach­sene un­ter­lie­gen häu­fig Irr­tü­mern ü­ber die Na­tur. In ei­ner di­gi­ta­len Welt mit Fern­se­her, Spiele­kon­sole und Handy wird Na­tur im­mer sel­te­ner haut­nah er­lebt. Die In­itia­tive "­Lern­ort Na­tur" mit der Rol­len­den Wald­schule der Kreis­jä­ger­schaft Lippe bie­tet viel­fäl­tige Mög­lich­kei­ten, die Na­tur mit al­len Sin­nen zu ent­de­cken. Treff­punkt ist auch hier das In­no­va­ti­ons­zen­trum in Dören­trup. Von da aus geht es mit E-Fahr­zeu­gen nach Schwe­len­trup. Alle wei­te­ren In­for­ma­tio­nen zu den Tou­ren und die Mög­lich­keit zur Bu­chung gibt es on­line un­ter ww­w.na­tou­r­ener­gie.­de. Das vom Eu­ropäi­schen Fonds für re­gio­nale Ent­wick­lung (E­FRE) ge­för­derte Pro­jekt "Na­Tou­r­Ener­gie" wird von der Lippe Tou­ris­mus & Mar­ke­ting GmbH (LTM) in und um Dören­trup an­ge­bo­ten.

