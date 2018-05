Soziale Netzwerke und ihr (Un)-Nutzen

"Des Einen Leid, ist des Anderen Freud"

Kreis Lippe (js). Fa­ce­book, Twit­ter & Co. ist in al­ler Mun­de. Par­don, in je­der Hand. Schnell das Smart­phone in die Fin­ger ge­nom­men, die so­zia­len Netz­werke ge­checkt, ein Foto ge­pos­tet, wie man ge­rade genüss­lich einen Latte Mac­ch­iato im an­ge­sag­tes­ten Café der Stadt zu sich nimmt, schnell hoch­ge­la­den und dann heißt es war­ten. War­ten, aber wor­auf? Auf Re­ak­tio­nen natür­lich und "­Ge­fällt Mir" -Drü­ckern. Die Ac­counts der " Freun­de" sind voll mit sol­chen Bei­trä­gen und mit­un­ter kann man da schon recht nei­disch auf diese schier "­per­fek­ten" Le­ben wer­den. Ein Ka­ri­bi­k­ur­laub hier, ein Wo­chen­endtrip nach Pa­ris da oder doch nur der su­per tolle Abend un­ter Freun­den - nichts bleibt den "­Liebs­ten" in­ner­halb der di­gi­ta­len Welt ver­bor­gen. Ob nun wahr oder falsch, sei da­hin­ge­stellt.

Trump twit­tert und mor­gen droht der dritte Welt­krieg. Es scheint, als wür­den wir in ei­ner ver­kehr­ten Welt le­ben. Stille Mit­bür­ger avan­cie­ren plötz­lich zu lauthals schrei(b)en­den Hass­kom­men­ta­to­ren, meist ganz ohne jeg­li­che Fol­gen, außer wei­te­ren has­ser­füll­ten Kom­men­ta­ren und die noch eben mal kurz in der Mit­tags­pause ein­ge­tippt. In den so­zia­len Netz­wer­ken zieht man sich be­reit­wil­lig aus und, adieu du gute Kin­der­stu­be, ver­liert jeg­li­che Scham. Al­les für ein paar "­likes" und neue "Freun­de". Dafür nimmt man so­gar das Ri­siko in Kauf, öf­fent­lich an den Pran­ger ge­stellt zu wer­den. So also der Fluch von Fa­ce­book, Twit­ter & Co., wenn man "ih­n" als sol­ches be­zeich­nen möch­te, mit dem man sich wohl auch in Zu­kunft wei­ter ar­ran­gie­ren muss. Der Se­gen die­ser Platt­for­men: Man er­reicht in­ner­halb von kür­zes­ter Zeit eine Un­zahl an Men­schen. Die­ses Lauf­feuer gleicht ei­ner Art Schnee­ball­sys­tem: Man pos­tet et­was, Freunde mö­gen es, mar­kie­ren es, an­dere Freun­de, mit de­nen man selbst nicht be­freun­det ist, "­li­ken" es auch, de­ren Freunde ebenso und so wei­ter. Die­ses Prin­zip wis­sen Un­ter­neh­men schon seit län­ge­rem für sich zu nut­zen. Doch nicht nur die, auch ka­ri­ta­tive Or­ga­ni­sa­tio­nen ver­schaf­fen sich durch ihre Auf­rufe einen Stab an "Freun­den", durch die sie in vie­ler­lei Hin­sicht un­ter­stützt wer­den. Pe­ti­tio­nen wer­den auf diese Weise öf­fent­lich ge­macht und un­ter­schrie­ben und auch Spen­den­ak­tio­nen stei­gern durch die so­zia­len Netz­werke ihr Po­ten­zial an Auf­merk­sam­keit und folg­lich auch an Spen­den­be­reit­schaft. Dies zeigt auch ein schö­nes Bei­spiel aus dem Kreis Lip­pe, wo das so­ziale Netz­werk zu ei­nem Se­gen ge­wor­den ist. Denn durch eine Spen­den­ak­tion wurde der Hün­din Leyla aus dem Tier­heim Det­mold eine Ope­ra­tion er­mög­licht, die ihr ein be­schwer­de­freies Le­ben bie­tet. Mehr auf Seite 2.

vom 09.05.2018 | Ausgabe-Nr. 19A

Drucken | Versenden