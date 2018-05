Facebook-Aktion "Hilfe für Leyla"

Über soziales Netzwerk erfolgreich Spenden gesammelt

Kreis Lip­pe/­Det­mold (js). So­ziale Netz­werke ha­ben auch ih­ren Nut­zen im po­si­ti­ven Sin­ne, das zeigt eine Spen­den­ak­tion in Lip­pe, die Prof. Dr. Kor­bi­nian von Blan­cken­burg von der Hoch­schule Ost­west­fa­len ins Le­ben ge­ru­fen hat­te. Be­reits vor Weih­nach­ten hatte von Blan­cken­burg ü­ber das so­ziale Netz­werk "Fa­ce­boo­k" in ei­nem Vi­deoauf­ruf um Spen­den für die Staf­fords­hire-Hün­din Leyla ge­be­ten, die be­reits seit Ende No­vem­ber 2010 im Tier­heim Det­mold lebt und lei­der, trotz ih­res gu­ten Gemüts, noch nicht ver­mit­telt wer­den konn­te. Leyla litt an schwe­rer Ar­thro­se, die nur durch eine kost­spie­lige Ope­ra­tion ge­lin­dert wer­den konn­te. In­ner­halb von kür­zes­ter Zeit, wurde die­ser Vi­deoauf­ruf von 200 Leu­ten ge­teilt, von de­nen je­der wie­der gut 200 Freunde hat­te. Es dau­erte auch nicht lan­ge, bis so eine Spen­den­summe in Höhe von 1.609 Euro zu­sam­men­kam. Mehr als er­war­tet und ge­nug, um Leyla die Ope­ra­tion zu er­mög­li­chen. Es blieb so­gar noch Geld ü­b­rig, um dem Rott­wei­ler-Rü­den Ar­thos, der wie Leyla an Ar­throse litt, an­tei­lig seine Ope­ra­ti­ons­kos­ten mit zu ü­ber­neh­men. Leyla wie Ar­thos ha­ben die Ein­griffe gut ü­ber­stan­den, lei­der ist der Rott­wei­ler-Rüde am 4. Mai auf Grund ei­ner an­de­ren Krank­heit ver­stor­ben. Doch Staf­fords­hire-Hün­din Leyla ge­nießt nun ihr schmerz­freies Le­ben in vol­len Zü­gen. Eine sol­che Spen­den­kam­pa­gne zeigt, dass so­ziale Netz­werke auch ein Se­gen, be­son­ders für die sein kann, die auf Hilfe von aus­sen an­ge­wie­sen sind. Prof. Dr. Kor­bi­nian von Blan­cken­burg und die stell­ver­tre­tende Vor­sit­zende des Tier­heim Det­mold Gi­sela Brink­forth-Pe­koch wa­ren selbst von die­ser Spen­den­ak­tion ü­ber­wäl­tigt und wol­len auch in Zu­kunft wei­tere Kam­pa­gnen ü­ber so­ziale Netz­werke star­ten.

vom 09.05.2018 | Ausgabe-Nr. 19A

