Lippischer Heimatbund sucht engagierte Umweltschützer:

13. Lippischer Umweltschutzpreis ausgelobt

Kreis Lippe (la). En­ga­gier­ter Ein­satz für den Um­welt­schutz in Lippe wird jetzt wie­der be­lohnt: Pro­jekte im Be­reich des Bio­top- und Ar­ten­schut­zes, wie etwa Neu­an­lage und Pflege von Laich­ge­wäs­sern, das Ein­rich­ten von Vo­gel­nist­hil­fen oder das Säu­bern der Käs­ten, kön­nen ebenso an­er­kannt wer­den wie Pro­jekte in der Land­schafts­pflege und -ge­stal­tung. Auch Pro­jekte die zum schüt­zens­wer­ten Um­gang mit der Na­tur auf­ru­fen, kön­nen ein­ge­reicht wer­den. Aus­ge­zeich­net wer­den Ver­ei­ne, Um­welt­schutz­grup­pen, Schul­klas­sen, aber auch Ein­zel­per­so­nen, die sich in die­sem Be­reich vor­bild­lich en­ga­gie­ren.Vor­schläge und Be­wer­bun­gen mit Be­schrei­bung der Pro­jek­te, gern auch mit ei­ni­gen Fo­tos zum Ein­satz, sen­den Sie bitte bis zum 15. Juni an den Lip­pi­schen Hei­mat­bund, Stich­wort: Um­welt­schutz­preis, Fe­lix-Fe­chen­bach-Str. 5, 32758 Det­mold oder per mail an in­fo@lip­pi­scher-hei­mat­bun­d.­de. Für Fra­gen zur Be­wer­bung ste­hen die Mit­ar­bei­ter in der Ge­schäfts­stelle gerne zur Ver­fü­gung (Te­le­fon: 05231/6279-11). Der Preis ist mit bis zu 1.500,00 Euro do­tiert und kann auf meh­rere Preisträ­ger ver­teilt wer­den.

vom 09.05.2018 | Ausgabe-Nr. 19A

