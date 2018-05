Hier kann jeder einmal Prinzessin oder Ritter sein

Großes Familienfest am morgigen Sonntag, 6. Mai auf Schloss Brake

Lemgo (la). Sich in edle Re­naissance-Kostüme hül­len, im Kanu um das ein­drucks­volle Schloss ru­dern, sich an Mu­sik satt­hören und ein viel­fäl­ti­ges Fa­mi­li­en­pro­gramm ge­nießen – das kön­nen Be­su­cher am mor­gi­gen Sonn­tag, 6. Mai, von 13 bis 18 Uhr, zum großen Fa­mi­li­en­fest auf Schloss Bra­ke. Der Ein­tritt ist frei, um Spen­den wird ge­be­ten.

Nach dem großen Er­folg im ver­gan­ge­nen Jahr mit rund 2000 Be­su­chern fei­ert das We­ser­re­naissance-Mu­seum un­ter an­de­rem mit der Mu­sik­schule Lem­go, die die Be­su­cher gleich mehr­mals am Tag in Fei­er­laune ver­setzt. Wer möch­te, kann sich im Takt der Mu­sik auf der Hüpf­burg aus­to­ben, die Roll­bahn hin­un­ter­sau­sen, einen Zwi­schen­stopp beim Spiel­mo­bil ein­le­gen und sich beim Kin­der­schmin­ken der Stadt­werke Lemgo in einen Ti­ger oder einen Schmet­ter­ling ver­wan­deln las­sen. Das Team von Rio Ne­gro Kanu- und Out­doo­re­vents aus Bad Sal­zu­flen lädt außer­dem zu ei­ner Fahrt auf dem Burg­gra­ben ums Schloss ein. Hier heißt es dann: rein in die Schwimm­weste und in di­ver­sen Mann­schafts­ka­na­di­ern und Ka­nus um die Wette pad­deln. Wer nach so viel Ak­tion eine kleine Pause ein­le­gen möch­te, kann sich bei ver­schie­de­nen Vor­führun­gen ent­span­nen. Da steht der "Tanz Treff Hey" ganz im Ge­ne­ra­tio­nen­rausch. Ab 14.30 Uhr zei­gen alle Al­ter­sklas­sen ihr Kön­nen – an­ge­fan­gen beim Kin­der­tan­zen ü­ber die Hip Hop Kids und Break Dan­cer bis hin zu den Er­wach­se­nen mit ei­ner Jahr­hun­dert-Show. Im Pro­gramm sind auch die "Chry­stals Cheer­lea­der Lem­go" vom TBV und TV Lem­go. Sie zei­gen nicht nur spek­ta­kuläre Stunts, son­dern bauen auf Wunsch mit den Be­su­chern auch die ein oder an­dere Py­ra­mi­de. Erst­mals mit an Bord ist auch die Stadt­büche­rei Lem­go. Um 14, 15 und 16 Uhr lädt das Team im Stu­diolo des Mu­se­ums alle Kin­der zu ei­nem span­nen­den Bil­der­buch­kino ein. Mit da­bei sind auch die Ju­gend­ab­tei­lun­gen des THW so­wie der Frei­wil­lige Feu­er­wehr Lemgo mit ei­nem großen Ein­satz­wa­gen und vie­len span­nen­den Mit­mach-Ak­tio­nen. Das We­ser­re­naissance-Mu­seum bie­tet am Fa­mi­li­en­tag auch jede Menge Kurz­führun­gen durch die Dau­er­aus­stel­lung an und lädt dazu ein, sich in nach­ge­schnei­derte Re­naissance-Kostüme zu hül­len. "­Was gibt es Schö­ne­res für Mäd­chen, sich als Prin­zes­sin zu ver­klei­den", meint Mu­se­umspäd­ago­gin Dr. Su­sanne Hil­ker. "Und für die Jungs ha­ben wir rich­tige Rit­ter­kostüme im An­ge­bot.""Wir sind dank­bar und ab­so­lut be­geis­tert, dass sich so viele Ak­teure aus der Re­gion an dem Fest be­tei­li­gen", be­tont die Mu­se­ums­di­rek­to­rin Dr. Vera Lüp­kes.

