Mehrere Interessenten für die Gastronomie am Hermannsdenkmal

Det­mol­d/­Kreis Lip­pe. Die Denk­mal-Stif­tung hat in der jüngs­ten Sit­zung der Ver­bands­ver­samm­lung des Lan­des­ver­ban­des Lippe ü­ber den ak­tu­el­len Stand beim Thema "­Ver­pach­tung der Ga­stro­no­mie am Her­manns­denk­mal" in­for­miert. Nach der In­sol­venz des bis­he­rige Päch­ters ist eine "­Zwi­schen­lö­sung" ge­fun­den wor­den, wel­che die ga­stro­no­mi­sche Ver­sor­gung bis zu ei­ner Neu­ver­pach­tung des Be­trie­bes si­cher­stellt. Pe­ter Grö­ne, Ver­bands­käm­me­rer und Ge­schäfts­füh­rer der Denk­mal-Stif­tung, er­klärte mit Ben­ja­min Krentz von "In­fi­nity Events & Ca­te­ring" einen Part­ner ge­won­nen zu ha­ben, der zu­min­dest eine "pro­vi­so­ri­sche" Lö­sung ge­währ­leis­ten kann. Krentz und sein Team, wel­ches ins­be­son­dere in der Aus­flugs­ga­stro­no­mie um­fang­rei­che Er­fah­rung be­sitzt bie­ten auf dem Areal vor dem Ga­stro­no­mie­ge­bäude Kalt- und Heiß­ge­tränke so­wie Ku­chen und an­dere Spei­sen an. Die Denk­mal-Stif­tung sei ak­tu­ell da­bei, Klar­heit be­züg­lich der Räume der Ga­stro­no­mie am Her­manns­denk­mal und ih­rer mög­li­chen Nut­zung so­wie auch Klar­heit ü­ber das In­ven­tar zu schaf­fen. "Wir sind dazu in Ge­sprächen mit dem In­sol­venz­ver­wal­ter und mit den an­de­ren Gläu­bi­gern", so Grö­ne. Ziel der Denk­mal-Stif­tung sei, mög­lichst kurz­fris­tig die Räum­lich­kei­ten nut­zen zu kön­nen. "Erst wenn wir in den Räu­men der Ga­stro­no­mie sind, könne n wir auch mit der nöti­gen Schnel­lig­keit eine end­gül­tige Ver­pach­tung an­ge­hen."

vom 05.05.2018 | Ausgabe-Nr. 18B

