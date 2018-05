Gedenkfeier

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Zu ei­ner Ge­denk­feier für die Op­fer der He­xen­ver­fol­gung la­den der Ar­beits­kreis He­xen­ver­fol­gung in Det­mold und die Stadt Det­mold am Frei­tag, 11. Mai, um 17 Uhr an den Was­ser­ter­ras­sen in der Ameide (vor dem Lip­pi­schen Lan­des­mu­se­um) herz­lich ein. Lip­pi­sche Kir­chen und die Stadt Det­mold ge­den­ken mit die­ser Feier der Op­fer der He­xen­ver­fol­gung und eh­ren sie.

vom 05.05.2018 | Ausgabe-Nr. 18B

Drucken | Versenden