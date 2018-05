Hempelmann Lippe-Bikes zieht um

Große Auswahl an Fahrrädern & Co. bald auf 2.000 Quadratmetern

Kreis Lip­pe/Lage (la). Nächste Wo­che geht es los. Dann star­ten die Um­bau­maß­nah­men an der Det­mol­der Straße/E­cke Edi­son­straße, denn das große Ge­bäude der Firma Hoff­schmidt Licht­wer­bung wech­selt den Ei­gentü­mer und wird ab dem Spät­som­mer neuer Stand­ort des Zwei­rad-Fach­markt Firma Hem­pel­mann Lippe-Bikes. To­bias Hem­pel­mann und Vol­ker Hoff­schmidt, freuen sich auf ihre zukünf­tige Nach­bar­schaft, denn auch die Firma Hoff­schmidt wird ih­rem Stand­ort wei­ter treu blei­ben. "­Durch die Bau­art der Halle und ihre zwei Zu­fahr­ten an den Quer­sei­ten, ist das Ge­bäude op­ti­mal für eine ge­trennte Nut­zung ge­eig­net", er­läu­tert To­bias Hem­pel­mann. Auf gut 8.000 Qua­drat­me­tern wird sich der neue Zwei­rad-Fach­markt er­stre­cken und in Zu­kunft ne­ben ei­nem 2.000 Qua­drat­me­ter großem Ver­kaufs­raum, auch sei­ner zer­ti­fi­zier­ten Meis­ter­werk­statt mit ih­ren acht Mit­ar­bei­te­rin mehr Platz bie­ten. Außer­dem soll es noch ein klei­nes Be­su­cher-Café ge­ben und für die Kin­der einen Spiel­be­reich mit Rut­sche. Im Ver­kaufs­raum wird es durch den Um­zug in größere Ge­filde end­lich mög­lich sein, die große Aus­wahl an Fahrrä­dern, E-Bikes, Be­klei­dung und Zu­behör zeit­gemäß zu prä­sen­tie­ren und das ganze Sor­ti­ment vom Kin­der­rad ü­ber das Moun­tain­bike so­wohl auf ei­ner In­door- wie auch Out­door-Bahn von den Kun­den tes­ten zu las­sen.

Auch für genü­gend Park­plätze ist ge­sorgt: Mit ü­ber 70 Stell­plät­zen be­kom­men die Kun­den je­der­zeit einen Park­platz auf dem ins­ge­samt 12.000 Qua­drat­me­ter großen Fir­men­grund­stück. 4.000 Qua­drat­me­ter des Ge­bäu­dea­re­als wird die Firma Hoff­schmidt mit ih­rer Pro­duk­tion für Licht­wer­bung, Di­gi­tal­druck und Schil­dern als Mie­ter ü­ber­neh­men. Durch den Ein­satz von com­pu­ter­ge­steu­er­ten Ma­schi­nen, ei­ner neuen Soft­ware und ei­nem ho­hen Au­to­ma­ti­ons­grad, wird die große Fläche nicht mehr benötigt. Dazu kommt, dass durch neue La­ger­tech­no­lo­gien und "Just-in-Ti­me"- Lie­fe­run­gen ein we­sent­lich ge­rin­ge­rer Flächen­be­darf benötigt wird. Die Um­bau­maß­nah­men wer­den fast aus­nahms­los von lip­pi­schen Fir­men aus­ge­führt, die dann in den nächs­ten Wo­chen al­les daran set­zen wer­den, um in drei bis vier Mo­na­ten den neuen Zwei­rad-Fach­markt Firma Ham­pel­mann Lippe-Bikes eröff­nen zu kön­nen.

