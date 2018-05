Die Polizei warnt vor Erpressermails

Kreis Lip­pe/­Det­mold (la). In den letz­ten Ta­gen häu­fen sich die Mel­dun­gen lip­pi­scher Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, weil sie eine Er­pres­ser­mail an ihr E-Mail Post­fach ge­schickt be­kom­men ha­ben. In die­sen E-Mails wer­den die Be­trof­fe­nen auf­ge­for­dert 500 Euro in der Krypto-Währung "­Bit­coin" an eine in der Mail vor­ge­ge­bene Bit­coin-Adresse zu schi­cken und zwar mit al­len Kon­to­da­ten. Der Er­pres­ser schreibt wei­ter, dass es ihm ge­lun­gen sei, das Op­fer in Ver­bin­dung mit se­xu­el­len Hand­lun­gen zu be­ob­ach­ten, weil der PC bzw. die Ka­mera mit Hilfe ei­nes Tro­ja­ners ge­hackt wur­de. Bei Nicht­zah­lung wür­den die Auf­nah­men an per­sön­li­che Kon­takte und ü­ber die So­cial-Me­dia-Ac­counts wei­ter ver­brei­tet. Mit die­ser Dro­hung wol­len die Er­pres­ser ihre "Op­fer" ein­schüch­tern und zah­lungs­wil­lig ma­chen. Der­ar­tige Zu­griffe auf be­trof­fe­nen Rech­ner hat es al­ler­dings nach­weis­lich nicht ge­ge­ben. Mitt­ler­weile ist eine zwei­stel­lige Zahl von Straf­ver­fah­ren ein­ge­lei­tet wor­den. Die Po­li­zei for­dert die Be­trof­fe­nen da­her auf, sich nicht auf der­ar­tige For­de­run­gen ein­zu­las­sen und auf kei­nen Fall Kon­to­da­ten zu ü­ber­mit­teln. Wem es mög­lich ist, sollte einen Screens­hot ma­chen oder die Mail aus­dru­cken und sich an die Po­li­zei­dienst­stelle wen­den.

vom 05.05.2018 | Ausgabe-Nr. 18B

Drucken | Versenden