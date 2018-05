Hermann-Enten liefern sich rasantes Rennen

"Entenrennen und Maus-Show": Das Familienfest kommt bei Jung & Alt gut an

Det­mold (joh). Die Stadt­werke Det­mold ver­an­stal­te­ten ein bun­tes Fa­mi­li­en­fest mit ab­wechs­lungs­rei­chem Pro­gramm in der In­nen­stadt. Hun­derte Zu­schauer fie­ber­ten am Wall­gra­ben mit, als der er­eig­nis­rei­che Tag in der Det­mol­der In­nen­stadt mit dem Wett­schwim­men von ü­ber 2.500 "­Quiet­scheen­ten" be­gann. Die Teil­neh­mer konn­ten sie be­reits im Vor­hin­ein oder di­rekt am Wall für 3,50 Euro er­wer­ben. Da­von ging je­weils 1 Euro als Spende an die Kli­nik-Clowns des Kli­ni­kums Lip­pe. Die Renn­stre­cke ver­lief am Wall ü­ber einen 321 Me­ter lan­gen Ab­schnitt der Ber­le­becke. Die Be­sit­zer der ers­ten zehn En­ten im Ziel er­hiel­ten im Laufe des Nach­mit­tags, je nach er­reich­ter Plat­zie­rung, einen Preis. Bei den Haupt­ge­win­nen han­delte es sich um ein iPhone X, eine Bal­lon­fahrt und einen Gut­schein für den Spiel­zeu­gla­den Schön­lau im Wert von 50 Eu­ro. Mo­de­ra­tor Fried­helm Su­sok führte das Pu­bli­kum ge­konnt und mit viel Hu­mor durch das Pro­gramm und be­glei­tete das Ren­nen. Ge­mein­sam rie­fen die vie­len Zu­schau­er, die sich ver­sam­melt hat­ten, um das Trei­ben zu be­ob­ach­ten einen Count­down aus. Dar­auf­hin ließen Bür­ger­meis­ter Rai­ner Hel­ler, Jörg Kar­li­kow­ski, Ge­schäfts­füh­rer der Stadt­werke Det­mold so­wie Mo­de­ra­tor Fried­helm die En­ten aus ei­ner großen Holz­kiste ins Was­ser. Die Her­mann-En­ten trie­ben so­mit den Bach ent­lang in Rich­tung Ziel­bo­gen und vor al­lem die jun­gen Zu­schauer konn­ten die Emp­fang­nahme der ers­ten Start­num­mern kaum ab­war­ten.Nach dem En­ten­ren­nen mach­ten sich alle ent­lang des Schloss­gra­bens auf den Weg in den Schloss­park. An­ge­kom­men an die­ser nächs­ten Sta­tion, ging es so­fort auf der Bühne wei­ter. Singa Gät­gens, die als Mo­de­ra­to­rin und En­ter­tai­ne­rin aus den Sen­dun­gen "­Sand­männ­chen" und "Tan­z­alar­m" im KiKa be­kannt ist, sorgte für gute Stim­mung. Die Kin­der hat­ten Spaß beim Tan­zen auf und vor der Bühne oder bei lus­ti­gen Spiel­chen, wie dem Auf­pum­pen be­son­ders großer Luft­bal­lons. Als dann die Stars der "­Sen­dung mit der Maus" auf die Bühne tra­ten, um eine Live-Ver­sion der bei Jung und Alt be­lieb­ten Lach- und Sach­ge­schich­ten zu prä­sen­tie­ren, wurde wei­ter­hin für viel Ver­gnü­gen ge­sorgt. Während sich die Einen also auf der Hüpf­burg aus­tob­ten, ließen sich die An­de­ren schmin­ken oder hol­ten sich eine kos­ten­lose Er­fri­schung. Denn ne­ben der Vor­stel­lung neuer Funk­tio­nen ih­rer App "App­mol­d", schenk­ten die Stadt­werke auch kos­ten­los fri­sches Trink­was­ser aus. "­Mit App­mold ist man im­mer auf dem neues­ten Stand und kann In­for­ma­tio­nen rund um Ver­an­stal­tun­gen oder Lo­ka­litäten in Det­mold je­der­zeit und ganz schnell ab­ru­fen" be­tonte Pres­se­spre­che­rin Eva Ell­min­ger. Zu­letzt wur­den die Preisträ­ger des En­ten­ren­nens be­kannt ge­ge­ben und die Kli­nik-Clowns sorg­ten für Un­ter­hal­tung auf der Büh­ne. Un­ter dem Motto "La­chen ist die beste Me­di­zin" ent­führen die Clowns im­mer wie­der aufs Neue Pa­ti­en­ten im Kli­ni­kum Lippe in eine Welt, die sie von den Sor­gen und Pla­gen ih­rer Krank­heit be­freit und sie die Rea­lität für eine kurze Zeit ver­ges­sen lässt. Sie tra­gen da­mit dazu bei, dass die Kin­der im Kran­ken­haus schnell wie­der ge­sund und mun­ter wer­den. Die Stadt­werke ü­ber­reich­ten ih­nen einen Check in Höhe von 2.600 Eu­ro. Da­bei han­delt es sich um einen Teil des Er­lö­ses von dem Ver­kauf der Her­mann-En­ten.

