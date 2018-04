Oerlinghausen im Zeichen des Korbballs

TuS Helpup richtet am Wochenende 5./6. Mai 50. Deutsche Meisterschaft aus

Oer­ling­hau­sen (k­d). Die Korb­ball­ab­tei­lung der Turn- und Sport­lust Hel­pup e.V. von 1911 rich­tet am 5. und 6. Mai 2018 in der Turn­halle des Ni­klas-Luh­mann-Gym­na­si­ums in Oer­ling­hau­sen die 50. Deut­sche Meis­ter­schaft im Korb­ball aus. Die TuS-Sport­le­rin­nen der Al­ter­sklasse 16 bis 19 Jahre sind am­tie­rende Deut­sche Meis­ter und ver­tei­di­gen den Ti­tel nun ge­gen 15 wei­tere Teams.

Mit den Mann­schaf­ten und den Fans freut sich der Aus­rich­ter auf ein sport­lich span­nen­des und er­eig­nis­rei­ches Wo­chen­en­de. Es neh­men drei Al­ter­sklas­sen am Wett­be­werb teil. Die Al­ter­sklasse 12 bis 15 und die Al­ter­sklasse 16 bis 19, in der sechs Mann­schaf­ten je­weils in zwei Vor­run­den­grup­pen star­ten und sich die Grup­pen­ers­ten und Grup­pen­zwei­ten für das Halb­fi­nale qua­li­fi­zie­ren. Außer­dem die Al­ter­sklasse der Frauen 18+, für die sich aus der Bun­des­liga Nord und Süd die Mann­schaf­ten qua­li­fi­ziert ha­ben, die nach der ab­ge­lau­fe­nen Sai­son die Plätze eins bis drei be­leg­ten. In der Vor­runde spielt hier je­der ge­gen je­den aus der an­de­ren Bun­des­li­ga, außer den Gleich­plat­zier­ten. Am Ende er­gibt dies eine Ta­belle und im Halb­fi­nale spielt Platz 1 ge­gen Platz 4 und Platz 2 ge­gen Platz 3. Die Teil­neh­mer der AK 12 bis15 sind: TuS Hel­pup, TuS Lan­gen­holz­hau­sen, TSV Vic­to­ria Lin­den, TSV Ber­grhein­feld, SG Fin­dorff-Bre­men und TV Ur­bar. Die Teil­neh­mer der AK 16 bis 19: TuS Hel­pup (Ti­tel­ver­tei­di­ger), TuS Eis­ber­gen, TSV Wer­neck, FTSV Jahn Brin­kum, SG Fin­dorff-Bre­men und TV Hon­ne­feld. Die Teil­neh­mer der AK F 18+: TuS Hel­pup, SV Schrau­den­bach, TuS Eis­ber­gen, TuS Sud­wey­he, TSV The­ding­hau­sen und Ol­den­bro­ker TV. Die Deut­sche Meis­ter­schaft star­tet am Sams­tag um 8 Uhr mit dem ers­ten Vor­run­den­spiel in der Al­ter­sklasse 12 bis 15 und en­det am Sonn­tag ge­gen 17 Uhr mit der Sie­ger­eh­rung. Die Korb­ball­ab­tei­lung küm­mert sich an bei­den Ta­gen mit ei­ner großen Ca­fe­te­ria um das Wohl­er­ge­hen der Fans und der Spie­le­rin­nen. Außer­dem konnte mit der Hilfe von Spon­so­ren eine Tom­bola or­ga­ni­siert wer­den, bei der als Haupt­preise eine Bal­lon­fahrt, Se­gel­flüge ü­ber Oer­ling­hau­sen und ein Wo­chen­ende in ei­ner Fe­ri­en­woh­nung an der Nord­see zu ge­win­nen sind. Wei­tere In­for­ma­tio­nen und der Spiel­plan ste­hen un­ter ww­w.­korb­ball-dm-2018.de im In­ter­net.

vom 28.04.2018 | Ausgabe-Nr. 17B

