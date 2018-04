Landschaftsmalerei im Fokus

Landesverband Lippe vergibt Stipendium für Bildende Kunst 2018

Schie­der-Schwa­len­berg (la). Vom 1. Mai bis zum 31. Ok­to­ber wird wie­der ein Künst­ler im Künst­ler­haus le­ben und ar­bei­ten. Aus ü­ber sieb­zig Be­wer­bern um das Schwa­len­berg-Sti­pen­dium hat sich die Jury für den Ma­ler Klaus Schif­fer­mül­ler aus Dug­gen­dorf /Bay­ern ent­schie­den. "Es hat­ten sich wie­der hoch­karätige Künst­ler aus ganz Deutsch­land so­wie dem Aus­land be­wor­ben – zum Bei­spiel aus Ita­li­en, Me­xi­co, China. Je­doch fiel die Wahl ein­stim­mig auf Klaus Schif­fer­mül­ler, der mit sei­nem Kon­zept von mo­der­ner Land­schafts­ma­le­rei ü­ber­zeug­te", so die Kunst­his­to­ri­ke­rin Dr. Ma­yarí Gra­na­dos, die bei der Kul­tu­r­agen­tur des Lan­des­ver­ban­des Lippe für die Or­ga­ni­sa­tion des Sti­pen­di­ums zu­stän­dig ist.

Klaus Schif­fer­mül­ler wurde 1982 in Kel­heim ge­bo­ren. Er stu­dierte von 2004 bis 2008 an der Aka­de­mie der Bil­den­den Künste Nürn­berg freie Gra­fik und Ma­le­rei/­Ob­jekt­kunst bei Prof. Rolf-Gun­ter Dienst, 2007 war er Meis­ter­schü­ler. Von 2008 bis 2011 stu­dierte er freie Ma­le­rei an der Kunst­hoch­schule Ber­lin-Weißen­see bei Prof. Antje Ma­jew­ski und er­hielt 2011 sein Di­plom. Er lebt und ar­bei­tet als frei­schaf­fen­der Künst­ler in Dug­gen­dor­f/­Bay­ern. Klaus Schif­fer­mül­ler wird von meh­re­ren re­nom­mier­ten Ga­le­rien in Deutsch­land ver­tre­ten und hatte zahl­rei­che Aus­stel­lun­gen, außer­dem war er wie­der­holt auf Kunst­mes­sen ver­tre­ten, zum Bei­spiel der Art Karls­ruhe und der Art Fair 21 in Köln. Schif­fer­mül­lers künst­le­ri­scher Schwer­punkt liegt auf der Land­schafts­ma­le­rei, je­doch bil­det er diese nicht in rea­lis­ti­scher Art und Weise ab, son­dern sucht in rea­len Land­schafts­aus­schnit­ten die je­wei­lige At­mo­s­phäre, die ihn dann zu ab­strak­ten farb­har­mo­ni­schen Ü­ber­le­gun­gen führt. So sind seine Ar­bei­ten ge­prägt von ei­ner in­ten­si­ven, ü­ber­spitz­ten Far­big­keit, die an der Grenze zur Ab­strak­tion steht, den­noch sind die Mo­tive als Land­schaf­ten er­kenn­bar. Da­bei lässt Schif­fer­mül­ler ar­chi­tek­to­ni­sche und in­fra­struk­tu­relle Ein­grif­fe, wie Straßen oder Brü­cken, des Men­schen in die Land­schaft außen vor, Zei­chen mensch­li­cher Ein­fluss­nahme auf die Na­tur sind land- und forst­wirt­schaft­li­cher Art. Schif­fer­mül­lers Ar­bei­ten be­sit­zen alle ihre ei­ge­nen Farb­har­mo­ni­en, seine In­ten­tion liegt dar­in, den sinn­li­chen Cha­rak­ter sei­ner Um­ge­bung zu er­fas­sen und aus ei­ner per­sön­li­chen und ü­ber­zeich­ne­ten Per­spek­tive zu for­mu­lie­ren. Klaus Schif­fer­mül­ler wird sich im Laufe des Sti­pen­di­ums im Ate­lier mit Künstl­er­ge­sprächen oder ei­nem of­fe­nen Ate­lier in­ter­es­sier­ten Be­su­chern prä­sen­tie­ren, außer­dem fin­det die Ab­schluss­aus­stel­lung wie­der im Ro­bert-Ko­epke-Haus auf ü­ber 240 qm Aus­stel­lungs­fläche statt. Vom 28. Sep­tem­ber bis 4. No­vem­ber wer­den dort un­ter dem pro­gram­ma­ti­schen Ti­tel "S­ti­pen­diat & fri­ends" Ar­bei­ten des Sti­pen­dia­ten so­wie eine bis drei jun­ge, zeit­genös­si­sche Po­si­tio­nen aus sei­nem künst­le­ri­schen Um­feld ge­zeigt.

