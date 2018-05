Große Künstler und Denker

Kunst im Kreishaus: Ausstellung "Im Angesicht des Genius"

Kreis Lippe (la). Por­träts großer Künst­ler und Den­ker – die sind ab so­fort im Kreis­haus zu be­wun­dern. Dort stellt Dr. Wolf­gang Ge­rent seine Bil­der­se­rie mit dem Ti­tel "Im An­ge­sicht des Ge­ni­us" bis An­fang Juni aus. Sei es Sig­mund Freud, Ma­h­atma Gandhi oder El­vis Pres­ley: Die Band­breite der Por­träts in der Aus­stel­lung ist groß. Da­bei malt Ge­rent die Per­so­nen so, wie er sie selbst emp­fin­det. "Von ex­tre­mer Be­ga­bung, Sen­si­bi­lität oder Hin­gabe ge­zeich­net: Ich ver­su­che, diese Per­sön­lich­kei­ten in ei­ner poin­tier­ten und in­ten­si­ven Weise aus­zu­drü­cken, ohne dass die Ähn­lich­keit ver­lo­ren geht", be­schreibt Ge­rent seine Wer­ke. "Das Ziel sind au­then­ti­sche und le­ben­dige Bil­der, die Lust ma­chen, ein zwei­tes Mal hin­zu­schau­en."

Ge­rent, Jahr­gang 1960, ist pro­mo­vier­ter Phi­lo­soph und lebt in Lem­go. Er ar­bei­tet als Leh­rer am Lem­goer Ma­ri­anne-We­ber-Gym­na­si­um, als Do­zent an lip­pi­schen Volks­hoch­schu­len so­wie als Coach für Phi­lo­so­phie, Fle­xibles Den­ken und Fit­ness­trai­ning an der Aka­de­mie Denk­flü­gel. Be­ein­flusst ist seine Ma­le­rei von Künst­lern wie Ba­con, Jans­sen und Vo­ka. Er ist Au­to­di­dakt und hat sich in Som­mer­aka­de­mien und Mal­kur­sen bei re­nom­mier­ten Künst­lern wei­ter­ge­bil­det. In der Ver­gan­gen­heit hat er seine Werke be­reits in meh­re­ren Grup­pen- und Ein­zelaus­stel­lun­gen prä­sen­tiert. Die Aus­stel­lung "Im An­ge­sicht des Ge­ni­us" von Dr. Wolf­gang Ge­rent ist ab so­fort zu den üb­li­chen Öff­nungs­zei­ten im Par­la­men­ta­ri­schen Be­reich des Kreis­hau­ses Det­mold kos­ten­frei zu se­hen. Die Bil­der wer­den noch bis Frei­tag, 8. Ju­ni, dort aus­ge­stellt.

vom 02.05.2018 | Ausgabe-Nr. 18A

