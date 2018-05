Außergewöhnliche Schultüte

Für fair gehandelte Produkte

Kreis Lip­pe. Auf viele Kin­der in Lippe war­tet nach den Som­mer­fe­rien die Ein­schu­lung, die tra­di­tio­nell eine bunt ge­füllte Schul­tüte mit sich bringt. Der Kreis Lip­pe, die Lip­pi­sche Lan­des­kir­che und der Eine-Welt-La­den Ala­va­nyo ma­chen dar­auf auf­merk­sam, dass die Schul­tüten für die "i-Dötz­chen" auch mit Pro­duk­ten des Fai­ren Han­dels ge­füllt wer­den kön­nen. Die Pro­du­zen­ten fair ge­han­del­ter Wa­ren, wie bei­spiels­weise Ka­kao, Fe­der­mäpp­chen, Spiel­wa­ren oder Müs­li­rie­gel in Bio­qua­lität, er­hal­ten faire Löhne und kön­nen da­mit ihre Exis­tenz und die ih­rer Fa­mi­lien si­chern. Wei­ter­hin sind die Pro­dukte des fai­ren Han­dels ohne aus­beu­te­ri­sche Kin­der­ar­beit her­ge­stellt wor­den, Kin­der er­hal­ten so die Mög­lich­keit auf Bil­dung.

"Wir freuen uns, wenn Sie un­sere ge­mein­same Kam­pa­gne un­ter­stüt­zen und beim nächs­ten Ein­kauf in Ih­rem Su­per­markt auch auf fair ge­han­delte Wa­ren ach­ten – nicht nur für die Schul­tüte.", er­klären Christa Goe­ken und Su­sanne Dilsch­mann vom Eine-Welt-La­den Ala­va­nyo, Anja Szalat­nay vom Kreis Lippe und Sa­bine Hart­mann von der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che. Eine große Aus­wahl an fair ge­han­del­ten Le­bens­mit­teln und Spiel­wa­ren gibt es in den Welt­lä­den der Re­gion. Mehr In­fos dazu fin­den Sie un­ter: ww­w.ei­ne­welt­la­den-det­mol­d.­de.

