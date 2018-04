Bielefeld bei Nacht

Einrichtungen öffnen heute bis 1 Uhr

Bie­le­feld (la). Kul­tur, His­to­ri­sches, Mu­sik, Kunst, In­for­ma­ti­ves, Un­ter­hal­tung, et­was Spek­ta­kel und ganz viel Licht – dies und noch viel mehr ver­spre­chen die Bie­le­fel­der Nacht­an­sich­ten am heu­ti­gen Sams­tag, 28. April al­len Aus­flüg­lern aus Lip­pe. Am großen Kul­tur­pro­gramm be­tei­li­gen sich ins­ge­samt 53 Ein­rich­tun­gen und In­sti­tu­tio­nen. In der ge­sam­ten In­nen­stadt er­le­ben die Be­su­cher span­nende und ab­wechs­lungs­rei­che Aus­stel­lun­gen von Mu­se­en; Ga­le­rien und Kir­chen.

"­Bei den Nacht­an­sich­ten kön­nen Be­su­cher ih­rer Neu­gier freien Lauf las­sen und sich auf ein be­son­de­res Stadt­er­leb­nis freu­en", ver­spricht Mar­tin Kna­ben­reich, Ge­schäfts­füh­rer von Bie­le­feld Mar­ke­ting. Ein­mal zah­len und die un­ter­schied­lichs­ten Ein­rich­tun­gen der Stadt in ih­rer Viel­falt in ei­ner Nacht er­le­ben – das ist der Hin­ter­grund der Nacht­an­sich­ten. "­Man­cher sucht sich ge­zielt per­sön­li­che Fa­vo­ri­ten im Pro­gramm her­aus, an­dere las­sen sich in die­ser Nacht ein­fach trei­ben. Bie­le­feld setzt mit den Nacht­an­sich­ten auch die­ses Jahr wie­der ein Kul­tur­high­light in der Re­gion", so Kna­ben­reich. on 18 bis 1 Uhr ha­ben die teil­neh­men­den Kul­tu­r­orte geöff­net. Am Pro­gramm be­tei­li­gen sich 11 Mu­se­en, 8 Kir­chen, 23 Ga­le­rien und Ate­liers so­wie 11 wei­tere Kul­tu­r­or­te. Zu den vie­len wei­te­ren Höhe­punk­ten zählen die Kunst­halle Bie­le­feld (Aus­stel­lun­gen: "An­dreas Schulze – An Aus Laut Lei­se" und "Hol­ger Bunk – Bal­ler­mann"), das Na­tur­kunde-Mu­se­um, die Alt­städ­ter Ni­co­lai­kir­che (Live-Mu­si­k), die Dr. Oet­ker Welt (Aus­stel­lung) und das Mu­se­um/Ar­chi­v/­Fo­rum Ar­mi­nia (La­ser-Licht-Show in der Schüco-Arena). Die Be­su­cher er­le­ben spek­ta­kuläre 3D-Shows im Skulp­tu­ren­park der Kunst­hal­le, wo uns die Fassade des Rats­gym­na­si­ums als Lein­wand für eine fu­tu­ris­ti­sche Reise dient. Die Shows fin­den ab 21.30 Uhr jede halbe Stunde statt. Das kom­plette Pro­gramm der Nacht­an­sich­ten 2018 gibt es natür­lich on­li­ne. Be­su­cher kön­nen am Ver­an­stal­tungs­tag in Bie­le­feld kos­ten­los Bus und Stadt­bahn nut­zen. Ab 18 Uhr star­tet der Spar­ren-Ex­press seine Run­den, und ab 1.05 Uhr gilt das Bänd­chen als Ticket für eine Heim­fahrt im Nacht­bus – so­gar ü­ber die Gren­zen Bie­le­felds hin­aus. Tickets sind heute nur noch bei al­len be­tei­lig­ten In­sti­tu­tio­nen vor Ort zum Preis von 12,- Euro zu kau­fen. Der er­mäßigte Preis gilt für Schü­ler, Stu­den­ten und Men­schen mit Be­hin­de­rung ge­gen Vor­lage ei­nes ent­spre­chen­den Aus­wei­ses. Für Kin­der bis 14 Jahre in Be­glei­tung Er­wach­se­ner ist der Ein­tritt frei.

vom 28.04.2018 | Ausgabe-Nr. 17B

