Verrückt nach Garten und Ambiente

Kloster Dalheim lockt bis bis Dienstag mit vielen Ideen

Dahl­heim/­Kreis Lip­pe. "­Kak­teen sind Suk­ku­len­te, aber nicht alle Suk­ku­len­ten sind Kak­teen", Aus­stel­le­rin Maja Hell­wag er­klärt beim Gar­ten­fest im Klos­ter Dal­heim gerne den Un­ter­schied. Im ehe­ma­li­gen Au­gus­ti­ner-Chor­her­ren­stift bei Lich­tenau ge­hen vom 28. April bis 1. Mai ihre Kak­teen mit zahl­rei­chen an­de­ren Pflan­zen, Gar­ten­mö­beln, Kunst­hand­werk, Wohnac­ces­soires und Gar­ten-Deko eine har­mo­ni­sche Ver­bin­dung ein - ein Fest, für al­le, die ver­rückt nach Gar­ten und dem ge­wis­sen Et­was sind.

Das Pu­bli­kums­in­ter­esse am Gar­ten­fest ist rie­sig. Auch viele Lip­per wol­len sich die Ide­en­schmiede mit de­ko­ra­ti­ven und nütz­li­chen Din­gen für Haus Hof und Gar­ten nicht ent­ge­hen las­sen. Dies ver­deut­lich­ten auch die vei­e­len Zu­schrif­ten am Ge­winn­spiel für 10 x 2 Frei­kar­ten zum dies­jäh­ri­gen Gar­ten­fest in Dah­leim. Aus al­len Ein­sen­dun­gen wur­den M.-L. Fun­ke, U. Lan­ge, M. Löm­ker, M. Lüt­gert, M. Men­gedo­th, A. Pörsch­ke, U. Ro­chus, M. Scholz, A. Schu­bert und B. Schulze als Ge­win­ner aus­ge­lost. LA wünscht al­len Ge­win­nern so­wie al­len an­de­ren Be­su­chern des Gar­ten­fes­tes einen in­for­ma­ti­ven Aus­flug ins Büre­ner Land. Zahl­rei­che an­dere Aus­stel­ler zei­gen Ro­sen, Gehöl­ze, Kräu­ter und Stau­den. An ei­nem Stand gibt es aus­sch­ließ­lich Ho­stas in al­len For­men und Far­ben: mit stei­fen, blass­gel­ben Blät­tern, di­cken, dun­kel­grü­nen oder run­den, ge­wölb­ten und ge­präg­ten. Präch­tige Ex­em­plare gibt es auch bei den Gar­ten­mö­beln. Der "­Sun­di­van" von Aus­stel­ler Stef­fen Klein ist ein sol­ches Pracht­ex­em­plar. "Es ist eine aus Holz und Me­tall ge­ar­bei­tete Son­nen­liege für zwei Per­so­nen", er­klärt Klein. "­Op­ti­mal für Son­nen­an­be­ter, denn sie lässt sich um 360 Grad dre­hen, so dass man sich im­mer nach der Sonne aus­rich­ten kann." "Ein­mal schnup­pern" heißt es am Stand von Ma­rion Graß. Ihre von Hand ge­sie­de­ten ve­ga­nen Sei­fen ver­edelt sie mit Ro­se, Zi­tro­nen-Myr­the, La­ven­del oder Lin­den­blüten. Auch an an­de­ren Stän­den darf man tes­ten und an Raum­düf­ten und Zir­ben­holz­kis­sen schnup­pern, Pe­stos und Käse kos­ten, im Strand­korb Platz neh­men, Klang­scha­len zum Schwin­gen brin­gen, Sil­ber­schmuck an­le­gen oder Hüte auf­set­zen. Wer zwi­schen­durch eine Pause braucht, stärkt sich mit Flamm­lachs, Aus­tern, Moc­ca, Ku­chen oder schaut bei ei­nem Glä­schen Cham­pa­gner ent­spannt dem bun­ten Trei­ben zu. Ü­b­ri­gens: Zu den Suk­ku­len­ten zählen Pflan­zen, die in Blät­tern, Stamm oder Wur­zel Was­ser spei­chern kön­nen. So ist Aloe Vera eine Suk­ku­lente aber kein Kak­tus. Das Gar­ten­fest Dal­heim, Klos­ter Dal­heim, Lich­tenau, 28. April bis 1. Mai 2018, 10 bis 19 Uhr, letz­ter Ein­lass 18 Uhr. Ein­tritt: 9 Eu­ro, er­mäßigt 7 Eu­ro, Kin­der un­ter 12 Jah­ren frei, bis 17 Jahre 1 Eu­ro. Wo­chen­end-Kar­te: 14 Eu­ro. In­fos: ww­w.­gar­ten­fes­ti­vals.de oder Te­le­fon (0561) 2075730.

vom 28.04.2018 | Ausgabe-Nr. 17B

