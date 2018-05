Bekämpfung der Kinderarmut im Fokus

Orientierungshilfen für Kita Eltern

Kreis Lip­pe/­Det­mold (la). Neue­run­gen, per­so­nelle Wech­sel, In­for­ma­tio­nen vom Netz­werk und stra­te­gi­sche Ziele – das sechste Tref­fen des Ar­beits­krei­ses "In­ter­kul­tu­relle Päd­ago­gi­k" des Kom­mu­na­len In­te­gra­ti­ons­zen­trums (KI) des Krei­ses Lippe bot viel­fäl­tige The­men und Dis­kus­si­ons­mög­lich­kei­ten.

Anika Elt­gen in­for­mierte bei dem Fach­tag ü­ber die Ar­beit der "Clea­ring- und Ko­or­di­nie­rungs­stelle Spra­che" des Netz­werks Lip­pe. Die Stelle soll Be­darfe an Sprach­kur­sen schnel­ler fest­stel­len so­wie Kur­s­an­ge­bote und Teil­neh­mer pass­ge­nauer zu­sam­men­brin­gen. "Das bringt mehr Pla­nungs­si­cher­heit für die Trä­ger und das Job­cen­ter und die War­te­zei­ten für die Teil­neh­men­den ver­kür­zen sich deut­lich", resü­mierte Elt­gen. "Fast je­des fünfte Kind in Deutsch­land wächst heute in Ar­mut auf. Das fällt be­son­ders in den Kom­mu­nen auf­", er­klärte Mar­git Mo­nika Hahn, die beim KI und dem Fa­mi­li­en­freund­li­chen Kreis ar­bei­tet. Im Rah­men der kom­mu­na­len Prä­ven­ti­ons­ket­ten habe der Fa­mi­li­en­freund­li­che Kreis die Kin­der­ar­mut im Fo­kus der Ar­beit, so Hahn. Bei dem Fach­tag wur­den den Teil­neh­mern die neuen Hand­rei­chun­gen für El­tern zur bes­se­ren Ori­en­tie­rung in den Ki­tas prä­sen­tiert. Diese sol­len bei der Um­set­zung päd­ago­gi­scher Kon­zepte hel­fen und da­bei ak­tu­elle ge­sell­schaft­li­che Ver­än­de­run­gen berück­sich­ti­gen. Eine wei­tere Neue­rung ist der Newslet­ter des Fa­mi­li­en­freund­li­chen Krei­ses. Zu­sätz­lich zu den wei­te­ren Ter­mi­nen des Ar­beits­krei­ses wird es auch eine Fort­bil­dung des Schul­psy­cho­lo­gi­schen Diens­tes ge­ben. Am 9. Juli bie­tet Irm­gard Weis­haupt die Schu­lung "­Durch Krieg, Ver­trei­bung und Flucht trau­ma­ti­sierte Kin­der und Ju­gend­li­che: Psy­cho­lo­gi­sches Ver­ste­hen & päd­ago­gi­sches Han­deln" an. Die kos­ten­freie Fort­bil­dung rich­tet sich an Mit­ar­bei­ter der lip­pi­schen Ki­tas. An­mel­dun­gen wer­den bei Mar­git Mo­nika Hahn un­ter der Te­le­fon­num­mer (05231) 62 4310 ent­ge­gen­ge­nom­men.

