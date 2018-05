Sonnenenergie effektv nutzen

Infos über Photovoltaik und Speicher

Kreis Lip­pe/Oer­ling­hau­sen. Ei­ge­nen Strom frei Haus pro­du­zie­ren: Mit ei­ner Pho­to­vol­taik-An­lage auf dem Dach ist das mög­lich. Da­bei be­ste­hen teils noch große un­ge­nutzte Po­ten­zia­le. So hat das So­lar­dach­ka­tas­ter des Krei­ses Lippe er­mit­telt, dass in Oer­ling­hau­sen der­zeit noch 97 Pro­zent des mög­li­chen Po­ten­zi­als zur Strom­ge­win­nung aus Pho­to­vol­taik un­ge­nutzt blei­ben. "­Mit ei­ner ei­ge­nen Pho­to­vol­taik-An­lage las­sen sich nicht nur die ei­ge­nen Strom­kos­ten sen­ken. Die Haus­ei­gentü­mer leis­ten da­mit auch einen ak­ti­ven Bei­trag zur Ener­gie­wende und da­mit zum Kli­ma­schutz", ist Oer­ling­hau­sens Bür­ger­meis­ter Dirk Be­cker ü­ber­zeugt. Im Rah­men ei­ner Ver­an­stal­tungs­reihe in­for­miert der Kreis Lippe des­halb am Don­ners­tag, 3. Mai, auch in Oer­ling­hau­sen ü­ber die Mög­lich­kei­ten und Vor­tei­le, die eine ei­gene Pho­to­vol­taik-An­lage mit sich bringt. Auf der Ver­an­stal­tung, die im Rah­men des Mas­ter­plans 100% Kli­ma­schutz an­ge­bo­ten wird, wer­den Ex­per­ten von der Ver­brau­cher­zen­trale NRW und der Spar­kasse Lemgo zu den tech­ni­schen Mög­lich­kei­ten und zu der För­de­rung und Fi­nan­zie­rung von Pho­to­vol­taik-An­la­gen und Spei­chern in­for­mie­ren. Außer­dem stellt Mas­ter­plan­ma­na­ger Mar­kus Herbst das So­lar­dach­ka­tas­ter des Krei­ses Lippe vor. Im An­schluss ste­hen die Ex­per­ten für in­di­vi­du­elle Fra­gen zu Ver­fü­gung. In­ter­es­sierte kön­nen sich schon jetzt im In­ter­net un­ter ww­w.­so­lar­dach­ka­tas­ter-lip­pe.de einen ers­ten Ü­ber­blick ü­ber das Po­ten­zial ih­rer Dach­flächen ver­schaf­fen. Die In­for­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung "­Pho­to­vol­taik und Spei­cher" fin­det am Don­ners­tag, 3. Mai um 19 Uhr im Bür­ger­haus an der Töns­bergstraße 3 in Oer­ling­hau­sen statt. An­mel­dun­gen wer­den te­le­fo­nisch un­ter der Ruf­num­mer (05231) 62-5060 oder per E-Mail un­ter "­mas­ter­plan@­kreis-lip­pe.­de" an­ge­nom­men.

Mit Pho­to­vol­taik-An­la­gen wie die­ser kön­nen Haus­ei­gentü­mer ih­ren ei­ge­nen Strom pro­du­zie­ren und ba­res Geld spa­ren.

vom 02.05.2018 | Ausgabe-Nr. 18A

Drucken | Versenden